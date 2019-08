7 tips waarmee je jouw Lowlands-avontuur nog leuker maakt

1 Geef je over

Lowlands is niet zomaar een festival, je bevindt je voor even in een ander universum! Gedurende drie dagen staat je leven vooral (als het goed is) in het teken van muziek, vrienden en gezelligheid en heb je amper besef van tijd. Ook douchen en schone kleding aantrekken, staat waarschijnlijk wat lager op je prioriteitenlijstje. Sommigen kunnen hier heel snel aan wennen, anderen vinden dat wat lastiger. Als je je overgeeft aan de sferen op het festivalterrein en meegaat in de zogenaamde flow, haal je nog meer plezier uit je Lowlands-avontuur.

2 Verdiep je in het blokkenschema

Ja, natuurlijk weet je dat Billie Eilish op zaterdagmiddag van 15:30 tot 16:30 uur optreedt. Maar om er zeker van te zijn dat je geen van jouw favoriete artiesten mist, of om te voorkomen dat je staat te stressen over het al dan niet halen van een volgend optreden is het handig om in het blokkenschema die artiesten aan te kruisen die je zeker wil zien. Dansen kan sowieso tot 04:30 uur 's nachts!

3 Pak strategisch in

Het liefst wil je elke ochtend keuze hebben uit zes verschillende setjes (helemaal als het weer wisselvallig lijkt te worden), maar je hebt ook geen zin om vier tassen naar het festivalterrein te zeulen. Bekijk daarom bijtijds wat de weersverwachtingen zijn en stel je kledingsetjes van tevoren samen.

Heb je iets te hard staan zweten of is er een biertje over je favoriete festivalshirt gegaan?

4 Natje en droogje

Een groeiend aantal cateraars biedt biologische en fairtrade producten aan. Houd er wel rekening mee dat de prijzen bij de eettentjes vaak aan de hoge kant zijn. Zelf je natje - 1 plastic (!) flesje water van max. 0,5l zonder dop en/ of één geopend blikje - en droogje meenemen blijft daarom raadzaam. NB: Sommige spullen mogen wél op de camping, maar moet je bij de entree van het festivalterrein inleveren. Zonde! Kijk daarom hier voor alle huisregels.

5 Plan je douchemoment

Tussen 08:00 en 12:00 uur 's ochtends is het spitsuur bij de douches. Plan jouw douchemoment daar dus als het even kan omheen.

De PowerWash wordt gehost door onder anderen dj’s Kriss Kross, Ron Simpson en 3FM. Tip: Iedereen die zijn/haar tent in de buurt van de PowerWash opzet (de Splashzone), krijgt tussen 10:00 en 11:00 uur voorrang op andere bezoekers.

6 Bescherm je oren

Je wil over twintig jaar ook nog van muziek genieten, dus is het zaak om je oren goed te beschermen tegen de rondvliegende decibellen. Neem goede oordoppen mee, het liefst een paar dat goed in je oren past en niet gaat irriteren. Heb je geen oordoppen? Op Lowlands zijn oordoppen van Alpine verkrijgbaar.

7 Smeren, smeren en nog eens smeren

Het weerbericht ziet er niet zonnig uit, maar wat niet is kan (correctie: moet) nog komen. Stop voor de zekerheid een tube zonnebrandcrème in je tas om verbranden te voorkomen. De crème mag je overal bij je hebben, dus zowel op de camping als op het festivalterrein. Want zelfs als de zon niet (fel) schijnt, kun je zonschade oplopen.

