Zullen we nu eens in alle redelijkheid het Sinterklaasfeest-nieuwe-stijl vormgeven?

Terwijl mijn 6-jarige dochtertje deze week blij voor de tv zit om de avonturen in het Sinterklaasjournaal te volgen (komen Sinterklaas en de Pieten nu wel aan in dat illustere Zwalk komende zaterdag..?), zijn volwassenen weer hun eigen verbeten kruistocht gestart vóór of tegen Zwarte Piet.

Mooie traditie

Welja, een Zwarte Pietenjournaal beginnen of kinderboeken met Zwarte Piet erin uit bibliotheken verbannen: allebei acties die voorbijgaan aan het gegeven dat zoveel mensen willen dat op een subtiele, empathische manier het Sinterklaasfeest-nieuwe-stijl wordt vormgegeven.

Met oog voor én de mooie traditie van Sinterklaas én daarnaast rekening houdend met de gevoelens van mensen, die graag zien dat bij Piet de elementen uit het slavernijverleden verdwijnen, zoals de pikzwarte kleur, het knechtschap, de rode lippen, Creoolse ringen en kroeskrullen, en dat sommige Sinterklaasliedjes worden aangepast.

De gematigde stem

De groep waar ik mezelf toe reken, hardcore Sinterklaasfan én ‘gematigde’ stem, wordt in dit eindeloze en gepolariseerde zwartepietendebat tot nu toe nauwelijks gehoord. Niet in de media, niet in de Tweede Kamer, niet op debatpodia. Aan de talkshowtafels en in tv-studio’s zie ik alleen maar vertegenwoordigers van pro- en anti-Zwarte Pietclubs elkaar in de haren vliegen.

Politici en media leggen hun oor te veel te luister bij de extreme kanten van het spectrum. Terwijl wij gematigden volgens mij met velen zijn en hartgrondig hopen dat de redelijkheid nu eindelijk tevoorschijn komt in het Sinterklaasdebat. Dat er met het 5 december-feest nu eens géén identiteitspolitiek wordt bedreven, maar het belang van het kind voorop staat. Dat die haat-discussie (nou ja: het zijn eerder woedende monologen) stopt tussen beide polen.

Ook ik heb in de afgelopen jaren geworsteld met het onderwerp. Eerst zag ik niet in dat er ook maar iets moest veranderen, ik vond Zwarte Piet niet racistisch dus dan was dat ook niet zo. Punt. Ik tekende in 2013 de Pietitie (voor het behoud van Zwarte Piet) en meende het gelijk aan mijn zijde te hebben.

Weggehoond

Tot ik zag hoe agressief en bot de Zwarte Piet-voorstanders reageerden op verhalen van tegenstanders over waarom ze moeite hadden met het fenomeen Zwarte Piet. Hoe hun ervaringsverhalen werden weggehoond. Surinaamse Nederlanders, maar ook veel andere mensen van kleur verhaalden over hoe het was om als kind het hele jaar door jolig-denigrerend begroet te worden met ‘hé Zwarte Piet’ of werden geacht mee te lachen met het “grapje”: ‘hé knechtje, waar is je Pietenpak?’.

Ik realiseerde me niet dat zij het op zichzelf betrokken dat Zwarte Piet als het dommige hulpje van Sinterklaas werd beschouwd, die in gebroken Spaans-Nederlands ‘gek’ moest doen en nooit eens slim uit de hoek kwam. Ze hadden het over het alomtegenwoordige racisme in Nederland, over zwarte kinderen die rond Sinterklaastijd liever niet naar school gaan.

Sinterklaas-magie

Dat leuke, mooie feest waar ik als kind zo van genoot, ervaarden veel gekleurde mensen toch echt heel anders dan ik, en in een andere maatschappelijke werkelijheid. Ik dacht terug aan mijn tienerjaren, waarin ik (pikzwarte) Piet was op basissscholen en hoe geweldig leuk ik dat altijd vond. Een eer om voor een boekenbon (mijn Piet-honorarium) mee te mogen doen aan de Sinterklaas-magie.

Ik stond op mijn handen, strooide met pepernoten, hield de staf van Sinterklaas vast en ja, sprak met een soort Surinaams accent, want zo hoorde dat toch..? (Voor de duidelijkheid: we spreken hier over de jaren negentig van de vorige eeuw). Ik dacht aan mijn studentenjaren waarin ik nog altijd met ouders, zus en broertje het Sinterklaasfeest vierde met cadeaus, surprises en pesterige gedichten, waar iedereen enorm zijn best op had gedaan. En nu, hoe ik als dertiger en veertiger met mijn stiefkinderen en kinderen op 5 december een stevige, fijne Sinterklaastraditie heb neergezet en het een verbindend element is in mijn extended family.

Nederlandse traditie

Ik word gelukkig van de jaarlijkse Sinterklaas-intocht, de traditie om daar samen met mijn kinderen te staan, de stoomboot over de Amstel te zien varen, Sinterklaas te paard, de optocht met versierde wagens en overal Pietjes. De mooi versierde etalages met stoomboten, chocoladeletters, gevulde schoentjes, Sinterklaas met wattenbaard en Pieten: ik mis ze.

De onbekommerde lol: dat mis ik ook. Het gaat steeds maar over Halloween en Kerstmis, niemand durft zich meer in de netelige Sinterklaasdiscussie te begeven, dus wordt het feest door de middenstand maar genegeerd. Dat doet me pijn. Zoveel ‘eigen’, oude tradities heeft Nederland niet, het Sinterklaasfeest is er één van.

Het feest is mij kortom zeer dierbaar, en ik heb de afgelopen jaren in volle overtuiging de draai gemaakt van ‘blijf af van Zwarte Piet’ naar ‘maak er regenboogpiet/roetveegpiet/knalblauwe piet’ van, en haal die slavernij-elementen (kroeskrullen, rode lippen, oorringen, knechtje) eruit. Doe die make-over die noodzakelijk is. Maar maak er geen uitgekleed feest van. Behoud het Sinterklaasfeest en zorg ervoor dat alle kinderen in Nederland ervan kunnen genieten. De extreme emoties hebben we nu wel genoeg gehoord, laat Sinterklaas toch geen politieke speelbal meer zijn. Makkers (pro & anti-lieden): staakt uw wild geraas!