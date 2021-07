62% van lezeressen wil nooit meer terug naar begroetingskus: ’Blij dat we er vanaf waren’

Een kwart van de mensen kijkt ernaar uit om elkaar weer lekker te kunnen zoenen in plaats van een elleboogstootje te geven. Ⓒ Hollandse Hoogte / Eyevine

Zolang we op advies van het RIVM de anderhalve meter nog in stand houden, zal er van Wereld Kusdag morgen wel weinig terechtkomen. Maar met de steeds gunstigere Covid-cijfers is het een kwestie van tijd voordat we elkaar weer vrijelijk kunnen knuffelen en zoenen. Fijn? Nou nee, zegt 62% van de VROUW-lezeressen.