Louis Vuitton-ontwerper Virgil Abloh (41) was meester van de ’modemix’

Sterren

Keira Knightley en dochters hebben corona, echtgenoot geen klachten

Keira Knightley en haar twee dochters Edie (6) en Delilah (2) zijn positief getest op het coronavirus. Het drietal zit binnen in hun huis in het noorden van Londen. Keira’s man James Righton heeft geen klachten. Daar is de 36-jarige actrice behoorlijk jaloers op.