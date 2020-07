Opgebiecht: ’Hij bond me iets te enthousiast vast tijdens de seks’

Ik voel nattigheid

Yrma (29): „Mijn vriend vroeg of hij mij oraal mocht bevredigen. Hij wilde kijken of ik kon squirten. Veel was er niet voor nodig om mij naar mijn hoogtepunt te brengen. Toen ik high van geluk naast hem neerplofte, zag ik dat zijn gezicht nat was. Toen ik ook mijn lege blaas opmerkte, bekroop me een gevoel van schaamte. Hij weet nog steeds niet dat mijn squirt per ongeluk een plasje was.”

Houtje-touwtje

Anouk (50): „Om onze relatie wat meer pit te geven, gingen we aan de slag met een bondageset voor beginners. Mijn man wond er geen doekjes om en bond mijn armen vol overgave vast aan de spijlen van het bed. Hij was iets te enthousiast met het knopen aan de slag gegaan, waardoor hij me na ons vurige avontuur niet meer loskreeg. Nadat de keukenschaar zijn werk had gedaan, zat ik de volgende dag met blauwe polsen achter mijn bureau. Mijn presentatie heb ik maar even een weekje uitgesteld…”

Porno voor de buurt

Nicole (55): „De eerste keer dat mijn man en ik porno keken om onszelf een beetje op te warmen, settelden we ons in de huiskamer. Verwarming hoog, kaarsjes aan en de luxaflex dicht. In mijn sexy outfit streek ik naast mijn man neer, die zich geconcentreerd zat te verdiepen in geschikt kijkvoer. Toen we een opwindende video hadden gevonden, speelden we deze af op onze grote televisie aan de muur.

Een half uur later lagen we voldaan in elkaars armen uit te puffen. De volgende dag genoot ik in gedachten nog na van onze wilde avond, tot ik de overbuurman tegen het lijf liep in de supermarkt. ’Leuke avond gehad gisteren, buurvrouw?’ vroeg hij me met een dikke grijns op zijn gezicht. Toen ik net deed alsof ik niet wist waar hij het over had, vertelde hij dat onze luxaflex van buiten naar binnen waarschijnlijk niet zo afschermden als van binnen naar buiten… Oeps.”

Wanneer het naar meer smaakt...

In de nieuwe VROUW Glossy Opgebiecht Zomerspecial vind je 124 pagina’s vol smeuïge verhalen. Deze speciale VROUW Glossy-editie staat boordevol gênante momenten, sappige ontboezemingen, herkenbare blunders en ander vermakelijk ’leed’. Verder keken we mee met knappe artsen en verplegers die het de afgelopen tijd drukker hadden dan ooit. Je vindt de Glossy in de schappen van de supermarkt en de boekwinkel!