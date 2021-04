Met dit nieuws ga je met een goed gevoel je weekend in!

Oscar-outfits

Afgelopen week werden de Oscars in Amerika uitgereikt. De grote vraag was of we veel gala-outfits te zien zouden krijgen en of deze gepaard gingen met een bijpassend mondkapje. Het werd een feest der herkenning, waarbij de toppers en missers uiteraard niet ontbraken: VROUW zette ze op een rijtje.

Meivakantie!

De meivakantie is voor sommigen al begonnen of komt voor anderen eraan, maar wat valt er allemaal te beleven nu de dierentuinen en zwembaden nog dicht zijn? VROUW zette een aantal activiteiten op een rijtje.

Recept voor een heerlijke sushitaart

En wat maakten we op Koningsdag? Een bijzondere sushitaart van de broertjes Sterk. Niet getreurd, deze heerlijke sushitaart is niet alleen geschikt op Koningsdag, hoor. Culi-expert Marjolein Hurkmans legt je uit hoe je dit gerecht maakt.

Stephanie werd door hormonen toch moeder

Stephanie Holt (41) ontdekte al vroeg dat zwanger worden bij haar niet vanzelf ging. Toch kregen zij en haar man, dankzij een hormoonbehandeling, hun eerste kind. Nu bestaat hun gezin uit drie kinderen (14, 9 en 7). Ze is dolblij dat ze de natuur een handje heeft kunnen helpen.

Je kinderen milieubewust kleden

Duurzame mode is ook in ons land steeds meer in opmars en daar kun je dus niet vroeg genoeg mee beginnen. Steeds meer merken proberen duurzame oplossingen voor de toekomst van de (sterk vervuilende) kledingindustrie te bedenken. Dat levert soms fijne samenwerkingen op, zoals de twee Nederlandse modelabels die de handen ineen sloegen met een limited collectie Gray Label x Hul le Kes.

Afvallen? Zorg dat je grip krijgt op je hormonen!

Vrouwen volgen dieet na dieet, maar niets zet zoden aan de dijk. Hormoontherapeute Vivian Reijs biedt een oplossing: houd rekening met je hormoonhuishouding. Hoe je dat doet vertelt ze in haar nieuwe boek ’Help, ik val niet af’.

Mooi op elke leeftijd

Voor onze populaire rubriek Mooi op elke leeftijd zetten we vrouwelijke dertigplussers in het zonnetje. Want wij vinden alle vrouwen mooi: ongeacht gewicht, maat en/of ’schoonheidsfoutje(s)’. Deze week Lisette Smit (44). Als alleenstaande bijstandsmoeder geloofde ze dat ze nooit iets kon bereiken, nu is ze inmiddels al zes jaar succesvol ondernemer.

Verlost van de kilo’s!

In VROUW Magazine spreken we dit weekend vier vrouwen die zich samen van maar liefst 200 kilo hebben verlost! Vandaag lees je online alvast het verhaal van Marjolein de Keulenaar (53). Ze viel 38 kilo af binnen twee jaar tijd door anders te eten en te sporten. Ze is getrouwd, heeft twee kinderen (27 en 25) en werkt als docent. De verhalen van Annuska, Cees en Colina vind je dit weekend in VROUW Magazine of hier online.