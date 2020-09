’Nee, van homeopathie word je niet beter. Dus het hoeft ook niet vergoed te worden’

Wie ziek is, of ergens last van heeft, gaat naar de dokter. Die heeft er namelijk voor gestudeerd en weet, op basis van wetenschappelijke bevindingen, wat er te doen valt aan een bepaalde kwaal. Natuurlijk is het zo dat in het verleden behaalde resultaten geen garanties bieden voor de toekomst, dus wat we nu (denken) te weten, zou over vijf of tien jaar weleens anders kunnen blijken te zijn. Maar dat is, per definitie, de wetenschap: een kwestie van voortschrijdend inzicht. En tot het tegendeel bewezen is, kun je het beste varen op wat we nu weten. Zeker als het gaat om je gezondheid.

’Natuurlijker’

Er zijn echter steeds meer mensen die hun lot liever in handen leggen van mensen die beweren dat ze door middel van flesjes krachtig geschud water waar een keer een bachbloesem overheen gevlogen is, of ’korreltjes’ van bij maanlicht geplukte belladonna wonderbaarlijk zullen herrijzen.

Dat is namelijk ’natuurlijker’ dan de reguliere geneeskunde die je - in samenwerking met de farmaceutische industrie - stiekem probeert te vergiftigen met veel te dure pillen en bovendien heelt de homeopathie ook nog eens allemaal dingen waarvoor volgens de mainstream medici geen geneesmiddel is. Zoals autisme bijvoorbeeld. En kanker. Who needs chemo, als er ook kruidendruppeltjes zijn tenslotte?

Vage therapieën

Volgens De Monitor is de Hahnemann Apotheek in Heiloo daar een voorbeeld van. Die biedt een homeopathische therapie aan waarmee ze claimen autisme te kunnen genezen. Dat is bijzonder knap, want autisme is een aangeboren neurodiversiteit, geen ziekte of plotseling ontstane gezondheidskwaal. Er valt dus niks te genezen. Toch worden dit soort vage ’therapieën’, gestoeld op volstrekt onjuiste beweringen en die bovendien helemaal geen effect hebben, steeds vaker door verzekeraars vergoed. U vraagt, wij draaien, tenslotte. En de vraag wordt steeds groter.

Scholier Elijah Delsink (17) heeft zelf autisme en pleit voor het per direct verbieden van deze ’therapie’. En ik, als moeder van een zoon die autisme heeft, ben het volledig met hem eens. En niet alleen deze, maar heel veel homeopathische ’behandelingen’ mogen wat mij betreft in de ban.

Bovendien zouden ze al helemaal niet vergoed moeten worden. De zorgkosten zijn tenslotte al hoog genoeg zonder dat we ook nog eens voor allerlei kwakzalverij moeten gaan betalen. Het kan namelijk niet zo zijn dat ik ieder jaar meer zorgpremie, en eigen risico als ik daadwerkelijk een medische behandeling nodig heb, moet betalen omdat er zogenaamde ’artsen’ zijn die kwetsbare mensen in een ’praktijk’ vol wierook en klankschalen een tablet van samengeperste lavendel onder hun tong leggen en hen vertellen dat ze er vooral ’in moeten geloven’.

Autisme

Ik geloof best in de positieve en soms zelfs helende werking van kruiden en andere natuurlijke remedies. Ik vind ook niet dat je voor iedere scheet naar de dokter moet rennen en ik ben me ervan bewust dat we in Nederland, als we niet uitkijken, net als in Amerika op een opioïdencrisis afstevenen.

Maar wat net zo gevaarlijk is, is mensen doen geloven dat er voor hun, soms ernstige, gezondheidsproblemen een remedie is, terwijl dat niet klopt. Of, aan de andere kant, mensen voorhouden dat je iets kunt genezen waar helemaal geen middel voor is. Of zelfs maar voor hóeft te zijn. Zoals autisme. Dat is geen ziekte, het is niet gevaarlijk en je hoeft daar dus helemaal niet vanaf geholpen te worden. Van kanker daarentegen kun je doodgaan als je die ziekte niet behandelt. En kanker behandel je niet met korrels of bloemendruppels.

Nutteloos en gevaarlijk

Waarom zouden we iets vergoeden dat niet werkt? Dat het er is, betekent nog niet dat het dus ook bestaansrecht heeft. En het lijkt mij de omgekeerde wereld om belasting te betalen voor iets wat niet alleen nutteloos is, maar bovendien ook nog eens gevaarlijk kan zijn en daardoor de zorgkosten uiteindelijk alleen maar verder opdrijft.

Uitgezaaide kanker behandelen kost tenslotte meestal meer geld dan het in de kiem smoren. Homeopathie verbieden gaat wellicht wat ver en is waarschijnlijk ook niet mogelijk. Tenslotte is het ieders eigen keus wat te doen met zijn/haar lichaam en gezondheid.

Duur genoeg

Dus wil jij je kind laten ’ontstoren’ met kruidenkorrels omdat je op Google gelezen hebt dat autisme weleens door die malafide overheidsvaccinaties zou kunnen komen, dan moet je dat vooral doen. Maar ik hoef aan die onzin niet mee te betalen. Daar trek je je eigen portemonnee maar voor.

Het leven is al duur genoeg en ik wil er met liefde voor betalen. Maar dan wil ik wel waar voor mijn geld. En als ik behoefte heb aan iets natuurlijks zet ik wel een kopje kruidenthee. Tenslotte zijn dat kruiden, verdund in water: de essentie van homeopathie. Toch is mijn zoon nog steeds autistisch. Gek hè, hoe zou dat nou komen?