Tussen de lakens Cynthia en haar vriend gaan naar parenclubs: ’Ik tel de dagen af’

"We gaan zo'n twee weekenden per maand en daar kan ik dan de hele week erna weer op teren.” Ⓒ Getty Images/fStop

In de rubriek ’Tussen de lakens’ vertellen vrouwen over hun seksleven. Dit verhaal komt van Cynthia (49). Sinds een jaar heeft ze een nieuwe vriend, met wie ze redelijk fanatiek parenclubs bezoekt. ’Het is onze ontspanning in het weekend.’