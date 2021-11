Ben jij bang voor code zwart?

Wanneer code zwart geldt, is de landelijke zorgcapaciteit volledig benut en is alle zorg maximaal op- en afgeschaald, schrijft Hugo de Jonge in een Kamerbrief. Dit betekent dat reguliere zorg moet wachten door coronapatiënten en personeelsuitval. Frits Mostert van het Medisch Centrum Leeuwarden zegt tegen De Telegraaf dat zijn ziekenhuis het niet makkelijk heeft. „Het is voor zorgverleners, maar zeker voor patiënten een bittere pil als ze nog langer moeten wachten. Structureel komen we niet toe aan die vele duizenden operaties die we hebben staan.”

Nood

Op dit moment wordt het aantal ic-bedden opgeschaald. Ook kunnen enkele tientallen mensen in Duitsland behandeld worden. Ziekte onder het zorgpersoneel is ook een probleem. Zuyderland-ziekenhuizen heeft er last van, is te lezen in De Telegraaf. Woordvoerder Sasj Lamberty: „Het personeel wordt ook ’gewoon’ ziek. Niet alleen door corona, maar ook door griep én een deel kampt met burn-outklachten, ze zijn mentaal helemaal op.” Ook Diederik Gommers ziet het somber in, zegt hij bij Op1. „Als de situatie zo wordt dat wij bedden tekort komen en dat we keuzes moeten maken, dan moeten we ons personeel gaan beschermen met politie of het leger.” De persconferenties en de stroom van maatregelen zijn een pijnpunt voor bijvoorbeeld horecaondernemers, zoals in de De Telegraaf beschreven staat. Want hoeveel moeten ze inkopen voor het weekend na de persconferentie van morgen? Mag hun zaak wel openblijven?

Acceptatie

Misschien moeten we accepteren dat het coronavirus jaarlijks terugkomt, net als de griep. Dat opperen twee virologen in een ander artikel in De Telegraaf. We kampen er al bijna twee jaar mee, en het lijkt nog niet weg te gaan binnenkort. Viroloog Ab Osterhaus legt uit: „Het probleem is alleen dat we niet goed weten tot wanneer de pandemie aanhoudt. Maar zeker is dit: van de pandemie komen we af, al geldt dat niet voor het virus. Dat zal straks blijven rondwaren als een mild verkoudheidsvirus.”

Reacties

Twitteraar Mark is van mening dat we corona moeten accepteren, omdat het deel van de bevolking dat in het ziekenhuis ligt, klein is.

Twitteraar Dees waardeert de spoedeisende hulp en maakt zich zorgen voor mensen die het nodig hebben in de toekomst.

Shadira vreest voor het zorgpersoneel.

Praat mee

Ben jij bang voor code zwart? Of denk je dat we met het virus moeten leren leven en accepteren dat er mensen aan dood gaan? Praat mee op onze Facebookpagina!