Leila (49) heeft seks met haar ex: ’Wat heb ik zijn sterke armen gemist’

Onrustig

„We hadden het allemaal; drie leuke kinderen, allebei een goede baan, een prachtige twee-onder-een-kap, zelfs de hond konden we afvinken. Maar toen werd Chris onrustig. Niet direct het klassieke verhaal van een motor kopen en mij inruilen voor een 20 jaar jongere vrouw, maar hij was wel echt zoekende ineens. Zo wilde hij zijn zaak verkopen om iets anders te beginnen. En had hij het wel heel vaak over andere vrouwen, en dan met name hun uiterlijk.

Midlifecrisis

Ik herkende Chris niet meer. ’Die heeft een midlifecrisis’, zei mijn beste vriendin. Ik dacht altijd dat een grapje was. Een overdrijving. Maar hoe meer ik erover las, hoe meer mij duidelijk werd dat ze wel eens gelijk kon hebben. Het was een kwestie van wachten tot het misging. Zijn oog voor andere vrouwen werd alleen maar sterker. Ik wist het meteen toen hij was vreemdgegaan. Als je al zolang bij elkaar bent, lees je dat aan de ander af.

Stoppen door

Hij gaf het direct toe. Verliefd was hij. Hij wist ook niet wat hem overkwam. Ik heb hem zijn spullen laten pakken. Achteraf snap ik niet dat ik destijds zo rustig ben gebleven. Heel zakelijk was ik. ’Ga het maar bij die ander zoeken’, heb ik gezegd. Ik wilde scheiden. Chris ging daar niet tegenin. Maar toen hij onredelijk werd in de afhandeling sloegen bij mij de stoppen door. Alle frustratie kwam eruit. Er waren rechters en advocaten voor nodig om de zaak af te ronden. Ik haatte de man van wie ik ooit zo hield.

Afleiding

Chris’ nieuwe relatie heeft uiteindelijk geen jaar geduurd. Ik bleef in ons huis wonen, hij had een appartementje gekocht. De kinderen vonden het maar lastig. Ze snapten hun vader niet. En ik eerlijk gezegd ook niet. Hoe kon hij ons geluk zo weggooien om een bevlieging? Alleen door zo min mogelijk over hem te horen, kon ik de pijn aan. En ik werkte mezelf een slag in de rondte. Alles om afleiding te hebben.

Zwanger

Ik heb een paar keer gedatet en ook een paar keer het bed met een andere man gedeeld. Dat was verfrissend, maar absoluut niet bevredigend. Ik miste Chris. Het bleef aan me knagen. Drie maanden geleden vertelde mijn oudste dochter me dat ze zwanger is. Ik was door dolle heen. In mijn eerste emotie heb ik Chris gebeld. Wij kregen immers een kleinkind. Het was heel fijn zijn stem weer te horen. En toen hij vroeg of ik een keer langs wilde komen voor een wijntje, aarzelde ik geen seconde.

Liefde bedrijven

Ik was ongelooflijk gespannen voor dat weerzien. Alsof ik een puber met een eerste afspraakje was. Kriebels in mijn buik, drie keer van outfit wisselen, perfect opmaken, haar helemaal gestyled – alsof ik wist wat er komen zou. We hebben die avond eindeloos gepraat, wijn gedronken en gelachen en ik ben niet naar huis gegaan. Ja, de volgende dag. Chris en ik hebben als vanouds weer de liefde bedreven. Wat had ik zijn sterke armen en zijn lijf gemist.

Opnieuw beginnen

Chris heeft heel veel spijt van wat er gebeurd is. En ik heb ook dingen gezegd en gedaan die ik met terugwerkende kracht anders had moeten doen. De emotie zat zo hoog. Ik was zo gekwetst. Dat we elkaar weer zien weten de kinderen inmiddels wel, maar dat we dan ook iedere keer seks met elkaar hebben, houden we voor onszelf. Opnieuw beginnen is zeker een optie, maar ik wil daar wel 100% zeker van zijn. Pas dan delen we het met de buitenwereld.

Fantastisch

Ergens weten we wel dat er een officiële verzoening aan zit te komen, maar we stellen dat moment van officieel bekendmaken uit. Dit stiekeme heeft namelijk wel iets. We genieten er allebei enorm van en willen dat moment zo lang mogelijk vasthouden, lijkt wel. Bang voor reacties van onze omgeving ben ik niet. Iedereen was er kapot van dat we gingen scheiden, die gaan dit alleen maar leuk vinden. De kinderen zullen het helemaal fantastisch vinden. Het lijkt me heerlijk het ze te vertellen.”

Tussen de Lakens is gebaseerd op waargebeurde verhalen. Namen zijn gefingeerd.

