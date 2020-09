Daghoroscoop 23 september

VANDAAG JARIG

Het huiselijk en gezinsleven voorspelt voor komend jaar niets bijzonders. U bent tevreden met de status quo en zult er geen behoefte aan hebben iets ingrijpend te veranderen. U zult meer dan voorheen genieten van het leven en hebt u daar de leeftijd voor dan zult u vruchtbaarder zijn dan anders.

RAM

Gezond verstand kan beperkt aanwezig zijn en de behoefte om tegendraads te zijn en u te verzetten juist groot. Iemand naar wie u opkijkt kan u aanmoedigen een gokje te wagen. Diegene kan wat risico lopen, maar kunt u dat ook?

STIER

Probeer kwesties die u in het verleden zorgen baarden te vergeten en laat achter u wat niet langer relevant is. U zult opgelucht zijn als u in actie komt en vooruitgang boekt. Bedank voor sociale activiteiten als u behoefte hebt aan rust.

TWEELINGEN

Een afspraak met een invloedrijk iemand kan zowel goed als verkeerd uitpakken. Presenteer uzelf stijlvol als u een begeerde baan wilt veroveren. Zakelijke projecten bieden gouden kansen maar kunnen ook risicovol zijn.

KREEFT

Uw carrière ontwikkelt zich gunstig als u zich concentreert op facetten van uw leven die u onderscheiden van andere mensen in uw omgeving. Houd romantiek ver van de werkvloer. Gebruik humor in uw zakelijke en privé contacten.

LEEUW

De beste manier om een eind te maken aan spanning is: ontspannen. Als u toestaat dat stress zich verder uitbreidt bent u niet in staat helder te denken en het juiste te doen. Voorkom dat problemen u boven het hoofd groeien door te mediteren.

MAAGD

Deel uw vaardigheden met anderen als u over bepaalde expertise of ervaringen beschikt waarmee u mensen in evenwicht kunt brengen. Anderen zullen uw hulp op prijs stellen en u zult er zelf plezier in hebben hen te helpen.

WEEGSCHAAL

Technische en intellectuele steun is beschikbaar als u daaraan behoefte hebt. Wees bereid ideeën over te nemen en op een creatieve manier aan anderen voor te leggen. Het zou tot een doorbraak kunnen leiden en een impasse doorbreken.

SCHORPIOEN

Nervositeit kan het moeilijk maken u te concentreren op uw werk, te eten en zelfs goed te rusten. De kans op een burnout is aanwezig, al houdt u van uw werk en de vrijheid die u hebt. Voortdurende stress ondermijnt u echter.

BOOGSCHUTTER

Gokkers kunnen worden gelokt door de kans makkelijk geld te verdienen maar het nemen van risico zal er waarschijnlijk toe leiden dat u de zakken van een ander spekt. Let op; u weet dat geld niet aan bomen groeit.

STEENBOK

Een situatie die er zorgelijk uitziet hoeft dat niet te zijn en kan zelfs de wijze waarop u naar het leven kijkt veranderen. De les die te leren valt is om vertrouwen te hebben in de goedheid van de mens. Daarvoor is het nooit te laat.

WATERMAN

Het tempo kan hoog zijn; houd rekening met het onophoudelijk rinkelen van de telefoon, een volle inbox en talloze oppervlakkige, deels zinloze gesprekken. Let op details en precisie anders volgen er onaangename consequenties.

VISSEN

U kunt op deze actieve dag veel voor elkaar krijgen zolang u niet wordt afgeleid. Studenten die onder druk staan voor een examen zullen baat hebben bij ontspanningstechnieken of een kalmerend middel van de reformwinkel.