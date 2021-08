Premium VROUW magazine

Jaqueline ontmoette haar biologische moeder: ’Ik had er een te romantisch beeld bij’

Jaqueline Oremus was drie maanden oud toen ze vanuit Colombia werd geadopteerd door een echtpaar in Ede. Inmiddels 41, woont ze met man en drie kinderen onder de rook van Schiphol. „Mijn leven was niet altijd makkelijk, maar daardoor ben ik heel sterk geworden.”