’Mijn zoons vriendin haalt het bloed onder mijn nagels vandaan’

Lieve Sabine, De vriendin van mijn zoon (22) haalt het bloed onder mijn nagels vandaan. Voorheen was hij een rustige jongen en deed hij niemand kwaad, maar sinds hij samen is met zijn twee jaar oudere vriendin is dit volledig omgeslagen. Ze verandert hem in alle opzichten! Hij is ineens begonnen met drinken en volgens mij ruik ik soms de lucht van sigaretten. Ook zakte hij ineens voor twee van zijn tentamens en is hij een stuk brutaler tegen mij. Hij lijkt zelf totaal niet in te zien dat hij met dit meisje de verkeerde richting opgaat. Wat moet ik doen?

Sabine: „Ook ik heb een tweeëntwintigjarige zoon met een iets oudere vriendin. Maar gelukkig gaat het bij hen allemaal wel helemaal goed. Alhoewel, hij is gaan roken sinds hij verkering heeft, maar dat is toch voornamelijk zijn eigen keuze. Dat is zeker niet haar fout ook al zou ik het als moeder afraden. Maar uiteindelijk komt hij er ook wel achter dat je dat beter niet kunt doen, lijkt me. Maar even terug naar jouw probleem; begrijp ik dat hij nog bij jou thuis woont? Zo ja, dan kun je toch zelf paal en perk stellen aan zijn brutale mond. Onder jouw dak, gelden ook jouw regels. Hij is volwassen dus dan kun je dat toch op zijn minst van hem verwachten. Je schrijft dat hij rustig was en niemand kwaad deed… Nou is roken en drinken misschien niet ideaal, maar hoe doet hij daar iemand anders dan hemzelf kwaad mee eigenlijk? Je zult je toch neer moeten leggen bij het feit dat hij inmiddels toch echt zijn eigen gang gaat. En je betaalt ook zijn opleiding? Daar kun je dan als ouders ook regels voor opstellen.

Op onze VROUW Facebook pagina hebben veel lezeressen gereageerd op je vraag. Zo denkt Gerdi Nanda van der Meer er het volgende van: „Kleine jongens en meisjes worden groot en dat gaat met vallen en opstaan. Een goed kind regeert zichzelf zei men vroeger. En experimenteren hoort echt bij groeien. Zelf kan uw volwassen zoon bepalen wat er bij hem hoort of niet. Het is altijd zo laf om de schuld te leggen bij mensen waarmee de kinderen omgaan. Ze kiezen echt zelf. Ook al past het niet bij uzelf, respecteer dat uw zoon zelf keuzes gaat maken in het leven. Loslaten is ook houden van.”

Lezer Guido van Loenen vindt eigenlijk dat je kind nooit te oud is om begeleid te worden door zijn ouders. „Een jongen van 22 is gewoon nog een kind. De mijnen zijn 24 en 27 en doen nog steeds onverantwoorde dingen, omdat ze de gevolgen niet overzien. Ik ben van mening dat je ze zo lang mogelijk moet begeleiden (en uiteraard mogen ze hun eigen keuzes maken). Maar zeggen dat een kind van 22 volwassen is en je daardoor geen bemoeienis meer mag hebben met de opvoeding is wat mij betreft iets te kort door de bocht.”

Zoveel mensen zoveel meningen. Ik denk alleen dat jij de ’schuld’, als daar al sprake van is, niet bij zijn vriendinnetje kan leggen. Je zoon is inmiddels echt oud en wijs genoeg om eigen beslissingen te nemen. Maar nogmaals; een grote mond hoef je van niemand te pikken. Daar kun je samen met hem regels voor opstellen. Ik wens je veel succes!

