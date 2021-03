Tienermoeder Romy: De dokter zei dat mijn kind blind was

Romy Westland (18) is samen met haar vriend Emre (25) de jonge ouders van zoontje Mason (bijna 2) en baby Jaxx. De tienermoeder kreeg van de artsen te horen dat de kans groot is dat Jaxx de rest van zijn leven blind zou zijn. Maar door een fout van het onderzoek blijkt dit gelukkig niet het geval te zijn. „We hebben maandenlang gedacht dat hij ons niet kon zien”, vertelt Romy.

We volgden Romy in de videoserie Tienermoeder wéér Zwanger op weg naar de geboorte van haar tweede zoontje. Jaxx is met 26 weken en 4 dagen afgelopen zomer te vroeggeboren. Terwijl Romy voor een controle naar het ziekenhuis ging omdat ze te veel vruchtwater had, werd ze met spoed opgenomen omdat de placenta te veel moeite had om voedingsstoffen door te geven. De volgende dag werd Jaxx geboren. Romy: „De bevalling was compleet onverwacht en ik was allesbehalve voorbereid. Ik kwam in een rollercoaster terecht.”

Een grote waas

Haar pasgeboren baby in het ziekenhuis achterlaten viel Romy emotioneel zwaar. „Ik vond het heel moeilijk om bij hem weg te gaan. Gelukkig was zijn start redelijk goed. Hij kon meteen huilen, dus dat betekende dat hij ook zelfstandig kon ademen en al vanaf de eerste week niet meer aan de beademing hoefde. Maar al snel ging zijn gezondheid heen en weer. Hij ging steeds twee stapjes vooruit en weer een stapje terug. Jaxx kreeg verschillende infecties, een hersenbloeding en het netvlies van zijn linkeroog had losgelaten.”

Het jonge gezin verbleef maandenlang in het Ronald Mc Donaldhuis om dichtbij hun baby te zijn. „De maanden na de geboorte van Jaxx zijn voor mij een grote waas. Ik was zo druk met het heen en weer reizen tussen het ziekenhuis en onze zoon Mason die bij mijn ouders verbleef, dat er geen ruimte was om mijn gevoel toe te laten. Ik leefde op de automatische piloot.

Goede hoop

Baby Jaxx is het afgelopen jaar twee keer aan zijn netvlies geopereerd, maar volgens de oogarts tevergeefs. Romy: „We hebben drie maanden gedacht dat onze zoon blind zou zijn. Tot het laatste ziekenhuisbezoek van begin deze maand. Toen hebben we ineens te horen gekregen dat hij niet blind is, maar slechtziend. Jaxx krijgt binnenkort lensjes met een sterkte van +25. Deze lenzen moet zijn zicht gaan verbeteren.

Toch blijf je de angst houden dat zijn zicht slechter wordt, omdat je niet meer weet of je op de woorden van de artsen kunt vertrouwen. Maar we hebben goede hoop, want het gaat op dit moment hartstikke goed met Jaxx. Hij heeft geen sonde meer en eet goed. Alleen groeit hij erg langzaam, hij is nog een kleine baby voor acht maanden. Maar verder ontwikkelt hij zich zoals iedere andere baby.”

Langgekoesterde droom

Romy heeft alle gebeurtenissen als traumatisch ervaren. „Ik heb alle zorgen over Jaxx nog steeds niet verwerkt. Ik heb de laatste tijd veel rugklachten. Doordat ik er nog niet goed over kan praten, uit het zich denk ik in lichamelijke pijn. Maar ik geniet van mijn twee kinderen om me heen. Op dit moment heb ik alles wat ik maar kan wensen. We wonen eindelijk met ons hele gezin in een eigen woning. Een langgekoesterde droom. Met z’n vieren samen thuis.”

Bekijk hier het video-interview bij Romy en haar gezin thuis: