‘Op een boot leven geeft een vakantiegevoel’

Tries: “Als kind kon ik me niet voorstellen dat er plekken waren waar je geen water om je heen hebt. Ik ben in een jachthaven opgegroeid, tussen de bootjes.

Zelfs mijn lagere school en mijn schooltuintje lagen aan het water. In mijn jeugd was ik het liefst bij mijn vader in de werkplaats of ik zeilde in mijn Piraatje.

Gek van zeilen

Toen ik eenmaal kon zeilen, ging ik wedstrijden varen bij de zeilvereniging. Na een tijdje hing ik daar een briefje op dat ik privéles gaf. Ik was pas twaalf of zo en leerde al volwassenen zeilen. Daarna ging ik op een zeilschool werken en kwam ik Hans tegen die net zo gek van zeilen is als ik. Met hem ben ik onze zeilschool begonnen en nam ik later de zaak van mijn ouders over. Nu runnen we samen de werf, de haven en de zeilschool. Het leukst is om kinderen vertrouwd te maken met boten. Als je het goed aanpakt, zijn ze voor het leven verslingerd aan zeilen.

Zelfgebouwde boot

Zodra het zeilschoolseizoen klaar is, bouwen we houten bootjes, dat verveelt nooit. In een week tijd maken we met cursisten een sloep. Op een zomerse dag hebben we hier dan vijftig kinderen die leren zeilen en nog zes kids die hun eigen boot leren timmeren. Na een week gaan er zes bootjes geschilderd te water. Een feest!

Eén met de natuur

We wonen in de haven, op een zelf ingetimmerde, twintig meter lange zeilkotter. Op een boot leven is fijn vanwege het vakantiegevoel. Soms wat rommelig, maar met de eendjes en de vissen om je heen is het altijd mooi. ’s Nachts hoor ik of het waait, dat voel je ook aan de bewegingen van het schip. Fijn om te weten wat er in de natuur gebeurt.

Kick 3.0

In het najaar kunnen we eindelijk zelf varen. Zodra het herfstvakantie is, parkeren de kinderen direct uit school hun fiets, springen aan boord en gooien we los. Twee dagen later zitten we op Terschelling. Daarnaast zeil ik wedstrijden in een twaalfvoets jol. Maar sinds kort heb ik iets nieuws ontdekt: foilend surfen (surfen boven het wateroppervlak op een plank met een vin, red), helemaal te gek! Planeren is voor zeilers al kick 2.0, dit is kick 3.0, nog veel leuker! Nog nooit van mijn leven ben ik zo hard over het water gegaan. Ik spaar nu voor een eigen foilend surfsetje.”

