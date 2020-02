Hanneke gaat na haar scheiding helemaal los: ’Elke week een nieuwe seksdate’

Lamlendig

„Van mijn huwelijk was al jaren niets meer over. Ik ging me steeds meer storen aan het gedrag van mijn man; ik kon het op het laatst niet eens meer hebben als ik hem hoorde ademen. Bizar is dat, hoe je van intens houden-van iemand bijna gaat haten. Zijn relaxte houding van toen vond ik nu vooral lamlendig. Hij toonde nooit eens initiatief, hing het liefst iedere avond met een fles wijn op de bank series te kijken. Onze relatie miste iedere vorm van spanning.”

Amper protest

„Hij was altijd moe door zijn werk en deed nooit iets leuks met de kinderen. Seks hadden we al jaren amper meer. Vaak ging ik eerder naar boven en sliep ik al als hij naar bed kwam. Zo ontkwam ik tenminste nog een beetje aan die ene poging in de maand mij zover te krijgen. Ik heb de knoop doorgehakt, zomaar, van de ene op de andere dag. ’Ik ben er klaar mee’, zei ik. Hij heeft amper geprotesteerd.”

Lucht

„We waren razendsnel gescheiden. Ik heb een goede baan en kon makkelijk een nieuw huis kopen. De vrijheid die ik ervaar sinds ik niet langer met dat ’blok aan mijn been’ rondzeul, is enorm. Ik krijg weer lucht. We hebben nog wel contact, maar alleen over de kinderen. Ik kan me met terugwerkende kracht niet voorstellen hoe ik mijn huwelijk zo lang vol heb weten te houden.”

Op de bank

„Ik ben meteen gaan daten toen ik in mijn nieuwe woning zat. Onze kinderen zijn al wat ouder, die gaan hun eigen gang wel. Bovendien zijn ze twee dagen in de week bij mijn ex. Die dagen zijn van mij; ik heb er nog geen dag van op de bank doorgebracht. Ja, op de bank van een date – naakt! Want o, wat is mijn seksleven opgebloeid, nu ik weer single ben.”

Te plat?

„Het is zo eenvoudig een date te scoren als vrouw. Je moet wel even de foute gasten scheiden van de leuke, maar gelukkig heb ik daar een redelijk gevoel voor, moet ik zeggen. Ik app altijd eerst even met ze, daarna wil ik bellen. Aan de telefoon maak je al een hoop op over iemand. Als ie te plat is, haak ik af. Maar ik ben heel duidelijk naar de mannen toe: ik wil een spannende date, geen relatie.”

Escape

„Vaak gaan we eerst uit eten. Dan heb ik altijd nog een escape. Als iemand echt niet leuk is, haak ik na het toetje af. Dat is niet heel vaak voorgekomen. Daarna duiken we of een hotelkamer in óf we gaan naar zijn woning. Tijdens het eten vraag ik altijd aan de mannen of ze mooi wonen. ’Heb je een foto van je huis’, wil ik dan weten. Zo kan ik tenminste een beetje inschatten of ik niet in een ranzig hok terechtkom. Als ik zie dat het te studentikoos of te rommelig is, stel ik even later voor een hotelletje te boeken. Ik hoef het niet te doen in een verwaarloosd single-mannen-appartement.”

Roddelende buren

„Ik neem zelden een man mee naar mijn huis. Ik heb liever niet dat ze weten waar ik woon en ook zit ik niet te wachten op roddels van de buren. Als iemand heel lekker is en het heel goed kan, wil ik nog wel eens een uitzondering maken. Er gaat eigenlijk geen week voorbij dat ik geen seksdate heb. Mijn moeder moest eens weten, denk ik wel eens.”

’Je bent mooi’

„Ik wil nog geen relatie, ik geniet veel te veel van deze vrijheid. Het is heerlijk om zo aanbeden te worden. Waar mijn ex nooit zei dat hij me mooi vond, hoor ik het nu bijna iedere dag. Dat wil toch iedere vrouw? De kinderen denken dat ik met een vriendin weg ben, ze hoeven niet te weten wat hun moeder allemaal uitspookt. Mijn vriendinnen smullen van mijn spannende verhalen. Eén van hen staat op het punt ook te scheiden. Ze zat in hetzelfde schuitje als ik en mijn verhalen zijn de druppel.”

Nu al zin

„Getrouwde mannen, single mannen, jonge mannen, steenrijke mannen: ik heb alles al in bed gehad in de afgelopen maanden. Geen vrijpartij is hetzelfde. Zo nu en dan tref ik iemand die echt heel goed is en met hem spreek ik dan vaker af. Maar onder de streep houd ik ze allemaal op afstand. Vanavond staat er een date met een 32-jarige man op het programma. Ik heb er nu al zin in.”

