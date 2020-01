Zou jij het geslacht van je baby willen bepalen?

Er hangt hoe dan ook een fors prijskaartje aan: het hele traject, inclusief reis- en verblijfskosten, bedraagt zo’n 10.000 euro. Volgens René Deelen van De Genderkliniek ontvangt hij maandelijks zo’n dertig mailtjes van geïnteresseerde stellen. Uiteindelijk beginnen drie stellen per maand aan het traject. In opdracht van RTL Nieuws vroeg DVJ Insights aan vijfhonderd Nederlanders hoe wenselijk zij het kiezen van het geslacht van je kind vinden. 78% vindt het kiezen van het geslacht onwenselijk. In 2004 stond nog 92% van de Nederlanders negatief tegenover geslachtskeuze.

