Praat mee: Hoeveel kansen geef jij de liefde?

André is dol op vrouwen, geeft hij toe in het gesprek met Frank Dane, presentator van Radio 538. Dat is goed te zien aan zijn ’relatie tijdlijn’. In 2019 had hij een relatie met Bridget Maasland, in 2020 met Sarah van Soelen en in 2021 met zijn jeugdvriendin Anne Rose Zonneveld.

Daarvóór, -tussen en -na was hij samen met zijn Monique. En nu weet hij het zeker: zij is de enige vrouw voor hem. „Als ik voor iemand ga, ga ik voor duizend procent”, vertelt André aan Frank Dane. „Dan wil ik het aan iedereen laten zien.”

Kritiek

Juicekanalen raakten de afgelopen jaren niet uitgepraat over André’s turbulente liefdesleven. Zo plaatste roddelkoning Yvonne Coldeweijer eind november 2022 een video waarin ze de break-up brief van André, die hij schreef voor Sarah van Soelen, voorlas. In deze brief is hij niet bepaald positief over Monique; ze zou hem hebben gemanipuleerd.

Ook social media gebruikers hadden veel kritiek op André. Onder berichten van RTL Boulevard en Shownieuws over zijn vijfdelige Videoland-serie klonken reacties als: „Nou, ik hoef dat irritante ventje niet meer te zien” en „Wil hij weer zieltjes winnen?”

