Deel 27: ’Samen glijden we van onze stoel af’

„Gekkie”, zegt Casper vertederd. Hij trekt me naar zich toe en kust mijn voorhoofd: „Ik zie je zondag.” Hij geeft me nog een knuffel en neemt dan met een zwaai afscheid. Verbijsterd loop ik terug. Waarom geeft hij nou niet gewoon antwoord? Ik kan me bijna niets meer van die dronken avond herinneren. Hooguit een paar vlagen. De wodka, de broodjes, Lente en mijn noodvoorraad gesuikerde pinda’s, maar niet of ik het nou met Casper heb gedaan of niet.

Niet enthousiast

We hebben afgesproken dat de kinderen nog even bij oma blijven zodat ik kan uitrusten. Gelukkig komt Lente regelmatig langs om bij te kletsen. „Komen jullie dit weekend hiernaartoe?” vraag ik, terwijl we thee drinken, „we gaan met Casper een vakantie voor ons drieën uitzoeken.” Ik mag de kortingskaart van Casper gebruiken voor de betere resorts, want ik moet er niet aan denken om nu tussen het plebs te moeten zitten. „Ja, leuk”, antwoordt Lotte. „Wanneer gaan we kijken?” „Zondag”, antwoord ik. „Ohh.” Dat klinkt niet enthousiast.

„We gaan een mooi resort uitzoeken”, probeer ik. Lente knikt en buigt zich over haar rugzak. Ze kijkt me niet aan. Dit bevalt me niet: „Lente, kijk me eens aan.” Lente laat haar rugzak los en kijkt ongemakkelijk voor haar uit. Ik leg mijn vinger onder haar kin en draai haar gezicht naar mij: „Wat is er?” Lente zucht en zegt dan snel en fel: „We gaan zondag met papa naar iemand die belangrijk voor hem is, dus we kunnen niet.” Verbijsterd laat ik haar kin los.

Woedend

Zelf na vijf zonnegroeten ben ik nog steeds woedend. Op Bas. En op Sara. En op hun stomme kennismakingsetentje. Wat een verraad om dat nu al te doen. En zonder dat met mij te overleggen. Ik zie ze al samen zitten aan haar tafel. Vast van Ikea, want smaak heeft ze niet. En aan die tafel zitten ook de kinderen. Mijn kinderen! Yoga helpt niet tegen de woede. Dan maar rennen. Ik trek mijn hardloopschoenen aan en doe wat rek- en strekoefeningen. Ik begin rustig, maar na een paar straten voer ik het tempo op. Het gaat lekker, ik versnel mijn pas en ben al snel in het centrum. Ik ren verder. Als ik nu nog deze laan uitren, kom ik bij de weilanden en de nieuwbouwwijk erachter. De wijk waar Sara woont.

Het is al laat als ik weer thuis ben. Ik schiet onder de douche en trek snel iets fleurigs aan. Net op tijd voor de komst van Casper en zijn kortingskaart. De site waar hij korting krijgt is een genot voor het oog. Het ene resort is nog mooier dan de ander. Wat heerlijk om hier naar toe te mogen. Ik lees enthousiaste recensies en lovende verhalen. Met plusjes en minnetjes vergelijken we de verschillende resorts. „Deze, lijkt mij het beste”, aldus Casper, „niet te ver vliegen. Uitgebreid pakket. Gespecialiseerd in entertainment voor pubers en hier krijg je met mijn kaart de meeste korting”, besluit hij met een knipoog.

’Ik haat je’

Ik buig me naar het scherm om beter te kijken, maar word onderbroken door mijn telefoon. Het is Bas. „Rot wijf. Had je niets originelers kunnen verzinnen dan een steen door de ruit. Ik haat je”, schreeuwt hij. Verbaasd hou ik de telefoon bij mijn oor vandaan, terwijl hij doorbuldert. Casper kijkt verstoord op en pakt dan mijn telefoon. „Wat is er?” blaft hij naar zijn broertje. Die valt meteen stil. Ik pak de telefoon weer over: „Bas, het lijkt me beter als je terugbelt als je weer rustig bent en mij kan vertellen wat er aan de hand is.” „Wat er aan de hand is?„briest Bas. „Dat weet je zelf het beste, stom wijf.” Ik hang op.

Bas gaat door via de app. Ik kijk er af en toe met een schuin oog naar. Iets over het ziekenhuis en de kinderen langsbrengen. Ik schuif het toestel uit het zicht van Casper en leun wat meer naar hem toe. „Ben jij zelf ook niet aan vakantie toe?” vraag ik, terwijl ik zachtjes over de blonde haartjes op zijn onderarm strijk. „Gekkie”, antwoordt hij weer. „Zo gek is het toch niet”, werp ik tegen. „Een ontspannen vakantie zal je goed doen. En de kinderen zijn dol op je, die vinden het prachtig als je meegaat.”

Ik laat mijn hand verder dwalen over zijn onderarm, via zijn gespierde bovenarmen naar zijn nek. „Niet doen”, zegt hij gesmoord. „Jawel”, antwoord ik. Ik schuif steeds dichter naar hem toe. Dan houdt hij het niet meer. Hij draait zijn gezicht naar me toe en drukt zijn mond op de mijne. Ik sla mijn armen om zijn nek en zoen hem terug. Samen glijden we van onze stoel af, waardoor we samen onder de tafel zitten. Totdat opeens de keukendeur openvliegt: „Godverdomme, wat is hier aan de hand?”