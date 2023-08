'Als nou ook eens alle mannen een statement tegen Rubiales maken…'

"Ik merkte bij mezelf iets geks op, toen ik de eerste berichten las over de euforische zoen van Rubiales, vol op de mond van Hermoso. 'Hij was vast compleet door dolle heen', dacht ik. 'Dit had hij écht niet zo bedoeld, wat rot dat je door zo'n 'in the heat of the moment-actie' je goede naam kwijtraakt.' Ik nam het in mijn hoofd voor hem op, zoals ik dat heel vaak voor mannen heb gedaan die met een opmerking, aanraking of actie grenzen over gingen.

Verre van onschuldig

Ik voelde aan mezelf dat ik vond dat het groter werd gemaakt dan het was. Ik werd er ongemakkelijk van en niet op de goede manier. Ik veroordeelde Rubiales niet, maar de ophef. Toch was er ook een stemmetje in mij dat riep dat het gewoon écht niet kon. Dat geen een man het recht heeft een vrouw ongevraagd op de mond te kussen. Dat het verre van onschuldig was. Maar ja, je wil niet zeuren hè… Wij vrouwen zeuren al zoveel.

Maar Rubiales heeft zijn ware aard inmiddels laten zien. Hij weigert te vertrekken en ziet zichzelf als slachtoffer van 'vals feminisme' en 'sociale moord'. Aanklachten in zijn richting wil hij aanvechten tot in de rechtbank. 'Denken jullie nu echt dat ik hierom ga opstappen', heeft hij, op cynische toon, gezegd. Daarop hebben de voetbalsters van de Spaanse selectie aangegeven niet meer in actie te komen tot hij uit zijn functie is gezet.

Statement

Alleen Borja Iglesias van Real Betis kondigde aan op te stappen uit de Spaanse mannenselectie. Eén man. Eentje maar. Voormalig doelman Iker Casillas noemde het optreden 'enorm beschamend'. Dat is het. Waar blijft nu dat massale protest? En niet alleen van de vrouwen dus, maar van mannen! Een cultuurverandering komt niet van de grond als het niet breed wordt gedragen. Vrouwen hebben mannen-die-wel-normaal-kunnen-doen nodig in deze strijd. Maar er wordt weggekeken. Slechts één maakt een echt statement.

Procedure

Toch ziet het er slecht uit voor de man die zijn driften niet onder controle wist te houden. De Spaanse regering heeft gezegd een procedure te beginnen voor zijn afzetting. Het OM in Madrid heeft de klachten tegen hem voorgelegd aan de Audiencia Nacional, het Nationale Gerechtshof op verdenking van een vermeend misdrijf van seksuele agressie. Een oud-medewerkster van de Spaanse voetbalbond weet verder te vertellen dat Rubiales informeerde naar de kleur van haar ondergoed.

Al met al een ongelooflijke alfa-man en een enorme eikel dus. Een man die schaamteloos grenzen van vrouwen overgaat en daar ook echt niet mee zal stoppen, tenzij hij wordt gestopt. Hoezo heb ik gedacht dat hij het echt niet zo bedoeld had? Wanneer stop ik met in mijn hoofd rechtlullen wat hartstikke krom is? Als ik het als vrouw al zo moeilijk vind, hoe kan ik dan van mannen verwachten dat ze elkaar erop aanspreken?

Actie nodig

Laat dit het zoveelste voorbeeld zijn van fout gedrag van mannen, waar we niet langer omheen kunnen. En nee, ze zijn niet allemaal zo - blablabla. Maar laat hen-die-dan-dus-niet-zo-zijn eens voor vrouwen op de barricaden klimmen. Deel die spreekwoordelijke trap uit, spring voor ons in de bres. Eerst Rubiales weg, dan praten we verder, dat werk. Spreek je er niet tegen uit, dan sta je het wat mij betreft oogluikend toe. En die tijd hebben we nu wel gehad. Er is actie nodig."

