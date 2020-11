Daghoroscoop 19 november

VANDAAG JARIG

Het lijkt waarschijnlijk dat u komend jaar meer geld gaat uitgeven aan uw huis; dat kan ermee te maken hebben dat één van de bewoners van huis uit gaat werken of een eigen bedrijf begint. Verbouwingen kunnen heel 2021 plaatsvinden, maar de beste weken daarvoor vallen tussen20/1 en 19/2.

RAM

Hernieuwde belangstelling voor uw werk kan tot fouten leiden als u te snel gaat of te hoog grijpt. Probeer niet alles tegelijk te doen want dan ziet u belangrijke zaken over het hoofd. Maak een stappenplan om efficiënt te werken.

STIER

De komende weken neemt uw nieuwsgierigheid toe naar wat de wereld en zijn bewoners eigenlijk motiveert. Denk in grote lijnen als de tijd gekomen is om een reis te plannen die uw horizon zal verbreden. Ga uit op avontuur.

TWEELINGEN

De kosmos moedigt u aan hard aan uw carrière te werken. U kunt vandaag heel wat volbrengen. Gesprekken verlopen soepel als u op het behalen van resultaten focust. Er kan zich een vreemd, maar leuk incident voordoen.

KREEFT

U zorgen maken over wat er in de toekomst kan gebeuren is tijdverspilling. Financiële kwesties staan waarschijnlijk boven aan uw lijst van zorgen. Misschien kunt u meer uren werken, met een mogelijke loonsverhoging tot gevolg.

LEEUW

Het wordt een relatief weinig bevredigende dag als u behoefte hebt aan richting en structuur. Als het stiller wordt in uw leven betekent dat nog niet dat er niets gebeurt. Houdt u aan bestaande plannen en blijf liefst op vertrouwd terrein.

MAAGD

Sta vroeg op en focus op het voltooien van klussen. Later vandaag kunt u worden afgeleid van uw aanvankelijke dagindeling. U kunt met een onverwachte inspectie te maken krijgen. Probeer problemen met een lening te regelen.

WEEGSCHAAL

Vooruitgang kan tot stilstand komen wanneer financiële steun opdroogt. Op carrière gebaseerd inkomen kan de komende weken een neergang te zien geven. Het implementeren van nieuwe technologie kan langer duren dan gepland.

SCHORPIOEN

Vermoedelijk een dag zonder drama of tegenslag. Irritante problemen kunnen snel worden opgelost en u zult ervan genieten dat voor elkaar te krijgen. Uw creativiteit kan een hoogtepunt bereiken met een verrassend resultaat.

BOOGSCHUTTER

Misschien moet u wat foutjes herstellen in een presentatie; het is bijna onmogelijk zoiets direct foutloos te doen. Houd er rekening mee dat het perfectioneren van details tijd kost. Iemand op wie u rekent kan worden vertraagd.

STEENBOK

U kunt te maken krijgen met iemand die er een ander cultureel perspectief op na houdt, waardoor u een paar zaken waarin u gelooft moet herzien. U hebt beiden geen gelijk of ongelijk, u verschilt gewoon van mening.

WATERMAN

Een romantische droom kan waarheid worden als u daarvoor open staat en bereid bent in te gaan op charmante avances. Laat u niet door twijfel of wantrouwen overvallen, maar doe uw best voor het goede dat u overkomt.

VISSEN

Een situatie kan anders zijn dan het lijkt en het gevaar bestaat dat u zich door het moment laat meeslepen en een verkeerd besluit neemt. Hoe de situatie ook is, neem er de tijd voor en laat u niet verleiden tot iets wat u niet bevalt.