Petra (53): God hielp mij door moeilijke periodes heen

Voel jij je leeftijd?

„Ik voel mijn leeftijd zeker wel, gezien de leeftijd van onze kinderen. Zij herinneren mij aan mijn leeftijd. Qua sportiviteit voel ik er echter niet veel van. Ik loop elke dag zo’n 8 kilometer. De ene keer ga ik hardlopen, de andere dag wandel ik de route. Dit doe ik om mijn hoofd leeg te maken. Sinds elf jaar werk ik vier dagen per week op een accountantskantoor, en ik kan wel zeggen dat mijn werk tevens mijn hobby is. Ik doe het werk met enorm veel liefde en heb ontzettend leuke collega’s. Ik verzorg de administratie van het kantoor zelf. Ik vind het werk zo leuk, dat ik ervoor moet waken om er niet teveel in op te gaan.”

Heb jij een beautygeheim?

„Echte beautygeheimen heb ik niet. Ik gebruik dagcrème, mascara en lippenstift. Verder let ik goed op mijn nachtrust: ik slaap altijd wel acht uur. Meer heb ik niet nodig, minder vind ik niet plezierig. Dit doe ik ook omdat ik epilepsie heb. En voor mensen met epilepsie zijn rust, reinheid en regelmaat erg belangrijk. Dus ook voor mij.”

Schatten mensen je vaak op leeftijd?

„De meesten schatten mij meestal rond de 50, soms iets jonger. Ik ben 53 jaar en vind het totaal niet erg om ouder te worden. Er zijn zoveel mensen die het niet halen, dus ik ben alleen maar dankbaar voor mijn leeftijd.”

Wat vind je het mooist aan jezelf?

„Dat vind ik lastig om over mijzelf te zeggen. Wel ben ik erg blij met mijn maat 36, die ik al mijn hele volwassen leven heb.”

Waarmee ben je minder blij?

„Met mijn smalle gezicht, al zit ik daar verder niet mee.”

Waarmee complimenteren mensen jou?

„Mensen complimenteren mij vaak met mijn slanke postuur. Daar doe ik wel veel voor: ik ben veel in beweging. Bovendien kan ik slecht stil zitten, dus volgens mijn man zal ik nooit echt dikker worden.”

Ben je waar je had willen zijn?

„Ik ben zeker waar ik had willen zijn. Over later heb ik nooit gedroomd, aangezien ik een moeilijke puberteit heb gehad met faalangst en smetvrees. Ik ben dus ontzettend dankbaar dat ik ben op de plaats waar ik nu ben.”

„Het heeft me zoveel tijd gekost en ik heb me enorm ongelukkig gevoeld tijdens mijn middelbare schoolperiode. De dag waarop ik mijn vwo-diploma haalde zal ik nooit meer vergeten. Wat was ik blij en wat had ik daar hard voor gewerkt! Ik verkeerde die dag echt in een euforische stemming.”

Wat houdt je jong?

„Ik denk sporten. Naast hardlopen en wandelen, tennis ik sinds vijf jaar. Daarin heb ik enorm veel plezier. Verder fiets ik ontzettend veel, mede omdat ik vaak niet mag autorijden vanwege mijn epilepsie. Verder puzzel ik alles wat los en vast zit: kruiswoordraadsels, sudoku’s, cryptogrammen, woordzoekers... Als het maar puzzels zijn.”

Heb je een levensles die je wil delen?

„Zelf vind ik enorme rust in mijn geloof. De wetenschap dat er een God is die werkelijk alles in handen heeft, geeft mij zo’n rust. Dat deze God een plan heeft met heel zijn schepping vind ik een machtige wetenschap. Deze God heeft mij ook door moeilijke periodes heen geholpen. Daar dank ik hem dagelijks voor en de wetenschap dat deze Hij alle mensen gaat redden, maakt mij de meest gelukkige mens ter wereld.”