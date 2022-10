De vechtscheiding 144: ’Het zou fijn zijn als je weer af en toe hier zou slapen’

Lente flipt in onze voortuin. Ze vloekt en tiert en pakt dan haar telefoon om ons te filmen. Dat filmpje zet ze in onze app. „Dan kan Storm ook meegenieten”, zegt ze. Ik stap uit en neem Lente mee naar binnen. In de keuken gaat Anouk in lotushouding zitten en begint met ademhalingsoefeningen. Ogen gesloten; handen op haar buik. Lente volgt haar bewegingen met een minachtend lachje. Wat een zootje. Via het keukenraam zie ik Storm thuiskomen. Hij sleept iets groots het tuinhuis in en zwaait dan enthousiast naar ons. Hij geeft mij een por als hij binnenkomt en vraagt of ik ook blijf eten. „Heb je niet in je app gekeken, sukkel”, snauwt Lente: „Ze doen het met elkaar.„ En ze wijst met een vies gezicht op Anouk en mij. „Huh”, zegt Storm.

Puinhoop

Ik knik: „Storm, we hebben iets met je te bespreken.” Geschrokken kijkt Anouk me aan: „Wil je dat nu doen? Niet bij de therapeut?” „Therapeut? Zitten jullie in therapie? Waarom? Ik ga echt niet meer met jullie mee naar therapie. Ik heb al zo vaak bij die idioten gezeten en het helpt niets. Jullie maken er nog steeds een puinhoop van”, tettert Lente. Storm kijkt een beetje sullig naar haar: „Wat bedoel je nou?” „Papa en mama doen het met elkaar”, zegt ze terwijl ze een vunzig gebaar maakt. Ik kom tussen beiden. „Mama en ik willen het weer met elkaar proberen. Daarvoor zijn we in therapie. Dat wilden we jullie al eerder vertellen, maar het leek de therapeut beter om het eerst samen uit te zoeken en daarna met jullie te kijken hoe we dit uh, uh…” „Vorm gaan geven”, vult Anouk aan. Lente maakt een kotsgebaar en Storm lacht. „We gaan het morgen met haar bespreken”, gaat Anouk verder. Lente laat een schamper lachje horen. „Zelfs dat kunnen jullie niet zonder therapeut. Wij gaan niet mee.”

Patronen

„Dus de kinderen weten dat jullie je relatie hebben hervat”, concludeert onze therapeut. Ik ben erg tevreden over deze therapeut. Ze is lekker concreet: „Ja, en ze zijn er niet blij mee”, antwoord ik. „Omdat?” Ze kijkt Anouk aan. „Het zijn pubers. Ze vinden het vies en ongemakkelijk.” „En onduidelijk”, voeg ik toe. „Laten we dan eens kijken waar het ongemak in zit.” „Zonder de kinderen?” „Ja, zonder de kinderen. Dat hebben we afgesproken, dus daar houden we ons aan. Dat geeft duidelijkheid. Akkoord?” Ze kijkt ons aan en gaat dan verder: „We hebben vorige keer gekeken naar jullie patronen. Laten we nu eens kijken waar die vandaan komen. Anouk wil dingen perfect doen. Waarom is dat? ” „Anouk wil weten waarom Bas vreemd gaat” zegt Anouk bits: „Kijk, nu doe je het weer”, antwoordt de therapeut: „Je wil weer bepalen wat er moet gebeuren.”

Kwetsbaar

„Ik denk niet dat we met vijf sessies klaar zijn”, zeg ik later aan de keukentafel. Anouk knikt. „Helaas, het zou fijn zijn als je weer af en toe hier zou slapen, maar dat kan natuurlijk pas als de therapie klaar is. „Waarom”, vraag ik.” „De kinderen weten nu toch al dat we vozen. Het geheim is er al vanaf, dan kan ik net zo goed af en toe hier slapen.” Anouk twijfelt. „Weet je het zeker? Ik bedoel de kinderen zijn zo kwetsbaar.” „Wij zijn de ouders”, antwoord ik. „Wij beslissen. De therapeut zei vandaag nog dat duidelijkheid belangrijk was. Dus.” Ik sta op van de keukentafel en gooi Anouk met een grote zwaai over mijn schouder. „Ja maar…”, begint ze, maar ik ga onverstoorbaar richting trap terwijl zij spartelend en lachend over mijn schouder hangt. „Wij zijn de ouders. Als wij in bed willen liggen om ’te vozen’ dan moeten wij dat zelf weten.” In de kamer, gooi ik haar op bed en neem haar. Ze trilt daarna nog een kwartier na in mijn armen.

Kinderen

Mijn moeder staat in de tuin als ik aankom. ’Wat ben jij vroeg klaar met werken.” „Ik wilde iets met je bespreken.” „Dat klinkt serieus”, antwoordt ze. Ze gaat me voor het huis in en houdt vragend een koffiekopje omhoog. „Of wil je iets sterkers?” „Nee hoor, zo erg is het niet. Sterker nog: het is juist leuk nieuws. Anouk en ik willen het weer samen proberen.” Mijn moeder draait zich om van het aanrecht en kijkt me aan. „We willen kijken of we weer samen verder kunnen.” „Waarom?” „Nou, gewoon.” Haar gereserveerde houding verward me. „We hebben een prachtig huis. Het idee dat te moeten verkopen deed me pijn.” „Het gaat om het huis?” „Nee, natuurlijk niet. Ook om Anouk natuurlijk. En de kinderen.” „Oh, ook om de kinderen? Die willen niet meer bij jullie wonen. Lente komt hier en Storm blijft in het tuinhuis.” Verbluft kijk ik haar aan en ze gaat verder. „Ze hebben mij al verteld wat er is gebeurd. Ik vind het walgelijk.”

Meer VROUW

Wil je niets van VROUW missen? Speciaal voor de trouwste lezeressen versturen we elke dag een mail met al onze dagelijkse hoogtepunten. Abonneer je hier.