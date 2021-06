Weekhoroscoop 25 - In de liefde ben je toe aan iets meer spanning, Waterman!

Ram

Liefde: Met een beetje creativiteit weet je moeiteloos de spanning weer terug te brengen in een ingedut seksleven. Hopelijk met je eigen partner en niet met die ander die je meer dan interessant vindt…

Financiën: Een onverwachte uitgave of vergeten rekening kun je zonder al te veel problemen alsnog voldoen. Wees desondanks wel wat zuiniger met het oog op de boodschappen en laat overbodige luxe even achterwege.

Werk: Hoewel de tijd begint te dringen weet je alles toch nog netjes én foutloos af te leveren. Men is blij met je en laat dit ook duidelijk merken.

Persoonlijk: Je besteedt veel aandacht aan je gezondheid en gaat je met de dag beter voelen. Meer bewegen en gezond eten doet je zichtbaar goed.

Stier

Liefde: In de liefde kun je te maken krijgen met een teleurstelling. Dit hoeft geen grote gevolgen te hebben maar het kan helaas wel.

Financiën: Je vindt het heerlijk om er af en toe even tussenuit te gaan en bent dan ook zeker bereid om op dit soort momenten iets extra’s uit te geven aan lekker eten en drinken. Zie het als een pré-holiday.

Werk: Hoewel je weet wat jouw talenten zijn weet je niet goed wat je er allemaal mee kunt. Vraag desnoods iemand om hulp of doe zelf uitgebreid onderzoek naar hoe je jouw aanleg op professionele wijze kunt inzetten.

Persoonlijk: Je raakt meer geïnteresseerd in spiritualiteit en wat dit voor jou betekent. Trek je lekker een dagje terug met je laptop en zoek alles op wat je graag wilt weten.

Tweelingen

Liefde: Onenigheid met je lief is nooit een excuus om troost te zoeken bij een ander. Althans, niet in de vorm waarop die ander dat wenst. Negeer zijn of haar berichten en maak het fijn weer goed met je partner.

Financiën: Het geld stroomt van alle kanten binnen. Je hebt het alleen zo ontzettend druk dat je niet eens tijd hebt om het op te maken. Prima, er is niets mis met sparen.

Werk: Wat zou je met het oog op je job kunnen doen en wat zou je moeten doen? En waar gaat je eigen voorkeur naar uit, meer geld of meer vrije tijd?

Persoonlijk: Er is goed nieuws naar je onderweg, het enige dat jij hoeft te doen is het in ontvangst nemen en de juiste keuzes maken.

Kreeft

Liefde: Plotseling word je geconfronteerd met nare herinneringen aan een vorige relatie en ben je geneigd deze op je huidige partner te projecteren. Hij of zij is natuurlijk niet je ex, en gelukkig maar!

Financiën: Je komt op een super goed idee om mettertijd meer geld te kunnen verdienen. Voor het zover is zul je eerst nog het een en ander moeten investeren, maar dat mag de pret niet drukken, deze kosten haal je er later zo weer uit!

Werk: Je kunt prima je medewerking verlenen zonder hierbij misbruik te laten maken van je goedheid. Wees coöperatief maar geef wel duidelijk je grenzen aan.

Persoonlijk: Loop niet te lang door met hinderlijke kwaaltjes. Hoe eerder je er weer vanaf bent, hoe beter het is.

Leeuw

Liefde: De sfeer in huis is je meer waard dan jouw gelijk. Waar je voorheen nog wel eens op je strepen kon staan kies je nu liever eieren voor je geld. Dat scheelt in elk geval een boel gedoe!

Financiën: Je geeft liever iets weg aan je geliefde(n) dan dat je je geld op de bank laat staan. Ontzettend lief maar vergeet je eigen wensen ook niet.

Werk: De kans dat je deze week op een andere locatie moet werken is groot. Misschien word je zelfs op reis gestuurd! Hoe dan ook sta je overal open voor, het kan nooit kwaad om nieuwe ervaringen op te doen.

Persoonlijk: Het wil niet zeggen dat professionals het altijd bij het rechte eind hebben. Als je twijfelt aan iemands bevindingen op welk gebied dan ook, staat het je vrij om je eigen onderzoek te doen of elders een second opinion te vragen.

Maagd

Liefde: Je bent nogal lichtgeraakt en kunt deze week nogal snel uit je slof schieten. Jouw boze reactie zegt in dit geval meer over jou dan over je geliefde. Wat smeult er onder de oppervlakte?

Financiën: Je zit zo boordevol nieuwe plannen dat je geneigd bent direct overal in te stappen. Aangezien hier ook investeringen mee gemoeid zijn kun je beter nog even goed narekenen of een en ander daadwerkelijk haalbaar is.

Werk: Als je nieuwe dingen moet leren gaat je dit nu fantastisch af. Staat er geen nieuwe leerstof op het programma dan kom je wellicht zelf op een briljant idee.

Persoonlijk: Je doorziet de mensen momenteel heel snel en prikt direct door leugens heen. Ga vooral de discussie niet aan met dit soort types, zonde van je tijd.

Weegschaal

Liefde: Jij en je geliefde voelen zich enorm tot elkaar aangetrokken. Vooral jij hebt nu extra behoefte aan knuffelen. Geef dit ook gerust aan, je partner zal je met alle liefde even lekker beetpakken.

Financiën: Jij bepaalt helemaal zelf hoe je financiën zich ontwikkelen. Geef je (te) veel uit, dan kun je erop wachten dat je het over een poosje lastig krijgt. Ben je wat zuiniger, dan is de voorspelling een stuk rooskleuriger.

Werk: Als je een creatief beroep hebt blink je deze week werkelijk uit in wat je doet. Heb je een minder artistieke baan dan kun je door middel van creatief denken toch een heel andere draai aan je werk geven.

Persoonlijk: Beauty en wellness is waar je nu super blij van wordt. Besteed hier dan ook gerust meer aandacht aan. Dit kan ook prima in je eigen badkamer.

Schorpioen

Liefde: Een belangrijke verandering binnen de relatie zorgt ervoor dat jullie (weer) dichter naar elkaar toe groeien en samen op een betere manier verder kunnen.

Financiën: Financieel sta je er goed voor. De problemen die je eerder had op dit gebied liggen inmiddels achter je of kunnen nu alsnog worden opgelost.

Werk: Je gaat fluitend naar je werk en hebt werkelijk plezier in wat je doet. Fijn dat je zo’n leuke baan hebt, al helpt je positieve mindset er ook zeker aan mee.

Persoonlijk: Je wordt overvallen door verschillende leuke ideeën. Welke wil je het eerste uitwerken? Wat je ook doet, doe niet alles tegelijk, daarmee verklein je je kans van slagen.

Boogschutter

Liefde: Je geliefde zoekt meer toenadering en neemt ook in de slaapkamer vaker het initiatief om te vrijen. Gelukkig sta je zelf ook open voor meer lichamelijk contact.

Financiën: Een leuke meevaller in de vorm van een kans om geld te besparen of te verdienen wordt je zomaar in de schoot geworpen. Een onverwachte bijschrijving op je bankrekening behoort ook tot de mogelijkheden.

Werk: Hoewel er wat hobbels te nemen zijn ben je toch optimistisch met betrekking tot de toekomst. Je hebt er alle vertrouwen in dat het goed komt. En ja, die kans is inderdaad groot.

Persoonlijk: Je zou bij bepaalde mensen graag populair(der) willen zijn en bent bereid hier extra aandacht aan te besteden. Super! Maak er echter geen toneelstukje van, daar prikt men zo doorheen.

Steenbok

Liefde: Het probleem dat tussen jou en je partner speelt dient bij de wortel te worden aangepakt. Probeer er samen achter te komen wat de werkelijke oorzaak van jullie ruzies is en zoek desnoods hulp.

Financiën: Als het even kan geef je geen cent teveel uit aan boodschappen of vrijetijdsbesteding. Het enige wat je nu wilt is flink wat geld overhouden. Wees niet te streng voor jezelf, Steenbok. Geniet van het leven, het is maar voor even…

Werk: Je geduld wordt aardig op de proef gesteld wanneer er nieuwe regels of systemen worden ingevoerd. Jij vond de dingen prima zoals ze waren. Helaas heeft je werkgever hier geen enkele boodschap aan.

Persoonlijk: Op diplomatieke wijze laat je iemand weten geen ‘tijd’ te hebben voor koffie of iets anders waar je eigenlijk gewoon geen zin in hebt. De kans is echter wel groot dat hij of zij het je de volgende keer weer vraagt.

Waterman

Liefde: In de liefde ben je toe aan iets meer spanning wat dit een goede week maakt om in de slaapkamer wat meer te experimenteren. Nieuwe varianten, spelvormen en attributen zijn meer dan welkom.

Financiën: De uitgaven die momenteel op je af komen maken je een beetje nerveus. Geen zorgen, achteraf blijkt het allemaal reuze mee te vallen.

Werk: Je twijfelt of je wel of niet op je plek zit in je huidige functie en denkt erover na om rond te kijken naar iets anders. Prima natuurlijk, zolang je maar geen definitieve beslissingen neemt, daar ben je nu iets te wispelturig voor.

Persoonlijk: Er hoeft iemand maar een beetje raar te kijken en je stuift al in de gordijnen. Relax, Waterman, waar gaat het eigenlijk over?

Vissen

Liefde: In de liefde gaat het op en neer. Waar sommige dagen heel gezellig zijn, kunnen jullie elkaar op andere momenten wel achter het behang plakken. Wat er ook gebeurt, blijf vooral het positieve in elkaar zien.

Financiën: Laat je niet in het ootje nemen. Niet alleen zijn oplichters tegenwoordig enorm geraffineerd, ook ben jijzelf nogal goedgelovig momenteel.

Werk: Het liefst maak je nu mooie dingen met je handen. Als dit niet mogelijk is in je werk, laat dan thuis je creativiteit de vrije loop.

Persoonlijk: Als je alles door een roze bril ziet kan teleurstelling niet uitblijven. Toch hoef je ook geen doemdenker te zijn om realistisch te blijven. Balans lieve Vis!