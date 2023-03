Daghoroscoop 14 maart - Sterrenbeeld Steenbok: Probeer niet alles tegelijk te doen!

VANDAAG JARIG

Als je het jaar goed bent begonnen, zal jou dat de moed geven om met vliegende vaandels en slaande trom jouw leven te vervolgen. Aan jouw welzijn zal het niet liggen en ook financieel loop je weinig gevaar zolang je de tering naar de nering zet. Doe geen grote aankopen als je daar niet voor hebt gespaard.

STERRENBEELD RAM

Zeg liever wat je vindt dan te zwijgen als je het met bepaalde zaken oneens bent. Dat geldt vooral waar het verantwoordelijkheden en disciplines betreft. Span je in om meer orde te scheppen en reageer op geboden kansen.

STERRENBEELD STIER

Recente ervaringen zullen je hebben gesterkt en stellen jou nu in staat het hoofd te bieden aan ingewikkelde situaties. Neem anderen in vertrouwen en laat je in vertrouwen nemen. Een probleem met buren lost zichzelf op. Het gaat jou goed.

STERRENBEELD TWEELINGEN

Je kunt gevraagd worden een functie te vervullen in een politieke partij. Vraag wat het werk precies inhoudt voor je ja zegt. Jouw geliefde kan in een avontuurlijke stemming zijn. Ga op elk voorstel in, al klinkt het nogal onbezonnen.

Bekijk ook: Dit is wat stress met je huid doet

STERRENBEELD KREEFT

Stop wat extra energie in je werk. Het zal voldoening geven als je ervaart dat je zaken voor elkaar krijgt met louter vastberadenheid. Met jouw doorzettingsvermogen zal je respect afdwingen bij collega’s en meerderen.

STERRENBEELD LEEUW

Leg jij erbij neer als vanochtend een misverstand aan het licht komt. Je kunt tijd tekort komen voor alles wat gedaan moet worden. Zaken en huiselijke spanningen kunnen aandacht opeisen. Door zaken te delegeren stel je iedereen tevreden.

STERRENBEELD MAAGD

Professioneel kun je in een bevoorrechte positie terechtkomen. Jij kunt veel opsteken van invloedrijke mensen. Probeer bij te blijven met je normale werk; goede organisatie is essentieel. Reageer niet te bits als iemand te laat is.

STERRENBEELD WEEGSCHAAL

Een prima dag om toekomstplannen te maken. Koppel visie aan realiteitszin. Werklozen moeten hun oogkleppen afzetten om een breder arbeidsveld te kunnen overzien. Zeg geen onnadenkendheden; je kunt iemand kwetsen.

STERRENBEELD SCHORPIOEN

Je kan er getuige van zijn dat iemand een naaste onder druk zet. Laat het op z’n beloop tot je over meer feiten beschikt, al kan de verleiding groot zijn om in te grijpen. Je kunt veelbelovende signalen ontvangen van een nieuweling(e).

STERRENBEELD BOOGSCHUTTER

Jouw algemeen welbevinden kan aandacht vragen en de komende periode is het van belang dagelijks te bewegen en gezond te eten. Je kunt met weinig inspanning veel verbeteren. Herzie huiselijke situaties en rond zaken af.

STERRENBEELD STEENBOK

Probeer niet alles tegelijk te doen, ook al bruis je van energie. Maak een efficiënte dagindeling om maximaal te kunnen presteren. Hap gretig toe als zich een mooie kans voordoet. Houd wel vast aan principes en mores.

STERRENBEELD WATERMAN

Door flexibel te zijn kun jij scoren terwijl anderen nog wikken en wegen. Niets staat vast; veranderingen kunnen zich voor je neus voltrekken. Wat in beton gegoten leek, kan ineens op losse schroeven staan. Blijf alert.

STERRENBEELD VISSEN

Je bevindt je in de juiste positie om verlangens en wensen te vervullen. Zelfs het eenvoudigste gesprek kan jou op ideeën brengen; de wereld staat voor je open. Val niet over kritiek en maak van muggen geen olifanten.

Elke dag een melding

Als eerste een seintje als er een nieuwe daghoroscoop online staat? Meld je dan aan voor onze exclusieve WhatsApp-dienst:

Zet het nummer 06-13651435 in je contacten.

Stuur de tekst ’daghoroscoop aan’ via WhatsApp naar bovenstaand nummer.

NB: je ontvangt geen bevestiging van je aanmelding.

Vanaf nu word je als eerste op de hoogte gesteld van de publicatie van een nieuwe daghoroscoop. Snel en gemakkelijk via WhatsApp!

Afmelden? App ’daghoroscoop uit’ naar hetzelfde nummer. Meer weten over deze WhatsApp-dienst? Klik hier!

Meer VROUW

Wil je niets van VROUW missen? Speciaal voor de trouwste lezeressen versturen we elke dag een mail met al onze dagelijkse hoogtepunten. Abonneer je hier.