Premium Het beste van De Telegraaf

Uit de krant Moïse Trustfull: ’Als het aan mijn vriend ligt, ga ik ’s avonds de straat niet meer op’

Door Marion van Es Kopieer naar clipboard

Moïse (groene jas) en Lakshmi (nepbontjas) hopen dat er ook mannen meelopen. ’Zij moeten zorgen dat wij ons veiliger kunnen voelen.’ Ⓒ Plan International/Bill Tanaka

’s Avonds laat in je eentje over straat lopen: veel vrouwen durven het niet, of houden op zijn minst hun telefoon stevig in de hand geklemd. Om aandacht te vragen voor wereldwijd seksueel geweld, maakt een groep vrouwen (en mannen!) zaterdagnacht een tocht van 20 kilometer door de stille straten van Rotterdam.