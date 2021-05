Frances (63): ’Ik heb mijn leven rigoureus omgegooid’

Voel ik mijn leeftijd?

„Absoluut niet, ik voel me jonger! Mijn meeste vriendinnen zijn rond de 40 jaar, zo voel ik me ook.”

Heb jij een beautygeheim?

„Ik heb aardig wat beautygeheimen. Zo heb ik nooit gerookt, drink ik geen alcohol, gebruik ik geen drugs en eet ik volledig plantaardig. Ik drink veel water, wandel, mediteer en beweeg dagelijks intensief op mijn ’bellicon’ - een soort professionele trampoline. Dit alles zorgt ervoor dat ik lekker in mijn vel zit.

Met het plantaardig dieet ben ik begonnen toen ik op mijn 50e reumatoïde artritis kreeg. De arts vertelde ook dat ik op het randje zat van diabetes type 2. Dit was het moment dat ik mijn leven rigoureus heb omgegooid. Ik wilde voorkomen dat ik aan de medicatie moest en nam mezelf voor een maand lang veganistisch te leven. Na een week voelde ik me beter, na twee weken voelde ik me goed en na een maand waren mijn gezondheidsklachten verdwenen. Toen kwam bij mij het besef pas echt binnen hoe belangrijk goede voeding is.”

Schatten mensen jou op de juiste leeftijd?

„Nee, nooit, ze denken dat ik een stuk jonger ben.”

Wat vind je het mooist aan jezelf?

„Mijn gevoel voor humor en enorme compassie met alles wat leeft. Vooral dieren hebben een speciaal plekje in mijn hart. Ik heb een groot landgoed en daarom kan ik een hoop dieren kwijt. Momenteel heb ik twee paarden, drie honden, een kat die is komen aanlopen en twee lama’s. De lama’s waren het idee van een vriendin van mij. Zij werkt met lama’s en zei tegen mij dat ze heel spiritueel zijn, echt wat voor mij. Dat bleek te kloppen. Ze hebben mijn hart gestolen.”

Waarmee ben je minder blij?

„Ik heb te veel empathie en ben daardoor erg gevoelig voor zaken die met (dieren)onrecht te maken hebben. Ik ben er trots op dat ik een Nederlander ben, maar schaam me tegelijkertijd dat wij bekend staan om de enorme grote vee-industrie. Ik ben veganist en draag er gelukkig niet aan bij, maar vind het jammer dat de meeste mensen niet beseffen wat voor een wereld er schuilgaat achter dat stukje vlees op hun bord of hun glas met koeienmelk.”

Waarmee complimenteren mensen jou?

„Dat ik er goed uitzie en dat ik een goed hart heb. Mijn man en ik konden geen kinderen krijgen, we ’mankeerden’ niks maar waren biologisch gezien geen match. Toen kwam adoptie op ons pad en dat voelde goed. Op die manier konden we wat voor onze medemens betekenen en kwam onze kinderwens uit. Dat vonden we een mooie gedachte.”

Ben je waar je had willen zijn?

„Nee, nog lang niet! Ik heb nog drie mensenlevens nodig om te doen wat ik wil! Mijn grootste wens is een groot publiek kunnen bereiken met mijn kennis over voeding en gezonde levensstijl. Om dit te kunnen realiseren komt er een website aan.”

Wat houdt je jong?

„Dat ik veel met jongere mensen omga, mijn gezonde levensstijl en dat ik vol plannen zit.”

Heb je een levensles?

„Een dag niet gelachen is een dag niet geleefd. Wees blij met wie je bent en verloochen jezelf niet. Na 40 jaar huwelijk hebben mijn man en ik besloten te gaan scheiden, omdat we samen zijn uitgeleerd. Het was een mooie tijd waar ik dankbaar voor ben, maar onze levens passen niet meer bij elkaar. Ik zie onze scheiding als een levensles die succesvol is afgerond. Op naar de volgende levensles…”