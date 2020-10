Weekhoroscoop 42

Ram

Liefde: Je begint je er steeds meer bewust van te worden wat je nu eigenlijk werkelijk belangrijk vindt in de liefde. En? Voldoet je huidige relatie hieraan?

Financiën: Er doet zich een mooie kans voor om wat extra geld te verdienen. Als je dit goed aanpakt zou dit wel eens voor de langere termijn kunnen zijn.

Werk: De communicatie loopt niet helemaal lekker en dit komt vooral doordat sommige mensen niet helemaal open kaart durven spelen. Jammer, maar niet jouw fout.

Persoonlijk: Blijf de dingen realistisch bekijken. Dromen mag, maar houd goed voor ogen wat haalbaar is en wat niet.

Stier

Liefde: De emoties kunnen nogal eens met je op de loop gaan deze week. Blijf vooral objectief; zijn je gevoelens gebaseerd op realiteit of maak je je eigen scenario’s die niets met de werkelijkheid van doen hebben?

Financiën: Als je nu durft te investeren in een nieuw project, een goede PC of andere zaken die nodig zijn om je werk optimaal te kunnen doen, zal je dit mettertijd dubbel en dwars kunnen terugverdienen. En meer!

Werk: Wanneer je al een poosje wacht op duidelijkheid is dit het moment om diegene eraan te herinneren dat hij of zij je nog een antwoord verschuldigd is. Grote kans dat hij of zij het gewoon vergeten is!

Persoonlijk: Waar gaan de dingen naar toe momenteel en is dit ook echt de weg die je wilt volgen? Zo niet, neem de afslag naar het pad waar je denkt meer succes te kunnen hebben.

Tweelingen

Liefde: Je bent extra gevoelig waardoor je je bepaalde uitspraken van je geliefde meer persoonlijk aantrekt. Als het erg schrijnt heeft hij of zij misschien wel een punt?

Financiën: Hoewel de verleiding groot is, kun je je er toch beter niet aan toe geven. Helemaal niet als je nog zoveel andere rekeningen hebt liggen die nog voldaan moeten worden.

Werk: Dit is een mooi moment om lastige klussen of dingen waar je niet eerder aan toe kwam alsnog af te maken of te volbrengen.

Persoonlijk: Vertraging in een bepaalde situatie kan ervoor zorgen dat je een en ander vanuit een ander perspectief bekijkt. En eigenlijk is dit helemaal zo gek nog niet!

Kreeft

Liefde: Een ex laat weten nog af en toe aan je te denken. Fijn dat je goede herinneringen hebt achtergelaten, maar deze ex is niet voor niets een ex. Houd je vooral bezig met de liefde voor jezelf en doe iets waar je werkelijk blij van wordt.

Financiën: Gun iemand niet het voordeel van de twijfel deze week. De dingen gaan snel momenteel en sommige personen ook. Véél te snel! Houd de boot direct af als je iets of iemand niet helemaal vertrouwt.

Werk: Je zit wat laag in je concentratie waardoor je nu weinig van je collega’s kunt hebben. Misschien is het een idee om even op een rustigere plek te gaan werken? Thuis?

Persoonlijk: Pas op met wat je wenst, Kreeft. Straks krijg je het ook nog! Gedachtekracht is momenteel sterker dan je denkt dus weeg je fantasieën zorgvuldig af.

Leeuw

Liefde: Alles wat je wilt is je lief blij en gelukkig maken. Dit is jou wel toevertrouwd. Een heerlijke week om je partner te verrassen. Het mooiste wat je hem of haar kunt geven is (bijna) gratis. Liefde, gezelligheid, tijd, een zelfbereide maaltijd. Je komt er vast wel uit.

Financiën: Na iets te veel geld te hebben uitgegeven aan leuke en mooie dingen (die dit absoluut waard waren) is het nu weer tijd voor even pas op de plaats. Het kan niet elke dag kermis zijn, Leeuw.

Werk: Beloften worden niet nagekomen. En weet je wat? Het komt niet eens als een verrassing. Eigenlijk wist je dit van te voren al. Ga zeker geen oeverloze discussies aan, deze zijn volkomen zinloos en je reinste tijdverspilling.

Persoonlijk: Wees nu niet al te rigoureus in het nemen van belangrijke beslissingen en hak zeker geen knopen door die je niet meer ongedaan kunt maken.

Maagd

Liefde: Je geliefde fungeert haast als een spiegel deze week. Waar je je soms aan ergert is een eigenschap die je zelf iets meer zou kunnen ontwikkelen. Onzin? Denk er maar eens over na. Vind je je lief bijvoorbeeld soms wat slordig? Grote kans dat jij op sommige vlakken wel iets makkelijker zou mogen zijn.

Financiën: Ondanks de grote uitgaven en onverwachte betalingen die je onlangs hebt moeten doen, zit je nog steeds redelijk goed bij kas. Niets om je zorgen om te maken. Misschien kun je iets meer sparen?

Werk: Vertraging kan ervoor zorgen dat je ergens te laat aankomt of zelfs een belangrijke afspraak mist. Ga ruim van te voren van huis en check voor alle zekerheid eventuele wegomleggingen of andere wegwerkzaamheden.

Persoonlijk: Degene die jou soms het meest dwars zit ben je zelf! Lieve Maagd, alles wat je aandacht geeft groeit. Ook de dingen die dit absoluut het overdenken niet waard zijn. Laat het los en kijk wat er gebeurt!

Weegschaal

Liefde: Het is prima als je even afstand neemt van onenigheden binnen de relatie en je gedachten even verzet met wat meer gezelligheid. Kom er later wel nog even op terug; na een goed gesprek is het met je partner gelukkig ook weer gezellig.

Financiën: Financiële meevallers in de vorm van een lager uitgevallen rekening, vergeten briefgeld in je portemonnee of in een spaarpotje achterin de kast zijn niet ondenkbaar deze week. Waar ligt jouw ‘verborgen schat’?

Werk: Besteed niet meer tijd aan andermans problemen of onzekerheden dan strikt noodzakelijk. Met het oog op diverse deadlines en andere verplichtingen tikt de klok voor jou ook door; elke minuut is waardevol.

Persoonlijk: Het gaat er niet om wat er gebeurt maar hoe je ermee omgaat. Een belangrijke stelling om te onthouden bij alles wat je ervaart deze week.

Schorpioen

Liefde: Duidelijkheid is een beetje een ding deze week. Op de een of andere manier lijken jullie elkaar niet helemaal te begrijpen of moeten de dingen tweemaal worden herhaald voor het kwartje valt. Een beetje irritant, maar niet onoverkomelijk. Het duurt gelukkig maar even.

Financiën: Dat het op financieel gebied niet helemaal lekker loopt ligt niet aan de belasting, de herinneringen of andere rekeningen die je haast om de oren vliegen. Het ligt vooral aan het gebrek aan een betere planning op dit vlak.

Werk: Maak je niet druk om wat bepaalde mensen zeggen maar juist om wat ze níet zeggen. Belangrijke dingen die nu worden verzwegen komen later aan het licht. Ga er niet opzitten wachten; trek gewoon fijn je eigen plan, dat doen zij ook.

Persoonlijk: Als je met een schone lei wilt beginnen of ergens een nieuwe start mee wilt maken: ga ervoor, Schorpioen! Geen mitsen en maren, je hebt veel meer redenen om het wél te doen!

Boogschutter

Liefde: Je partner heeft tijd nodig om een belangrijke beslissing te kunnen nemen. Het is belangrijk dat je hem of haar deze ruimte geeft, ook al moet je hiervoor je tong afbijten en een super goed advies inslikken.

Financiën: Durf meer te investeren in research als je hiermee belangrijke informatie kunt achterhalen waarmee je op financieel gebied je voordeel mee kunt doen. Ook het advies van een goede boekhouder kan nu flink vruchten afwerpen. Zet je social media al op de juiste manier in?

Werk: Werk en liefde lopen vloeiend door elkaar heen. Misschien is er sprake van een flirt op de werkvloer of werk je gezellig thuis met je geliefde of hebben jullie plannen om in de toekomst meer te gaan samenwerken. Ook kan het zijn dat je iets kunt doen waar werkelijk je hart ligt.

Persoonlijk: Accepteer dat sommige mensen gewoon liever kiezen voor het gemak van in misère blijven zitten dan actie ondernemen om eruit te kunnen komen. Het is gelukkig niet jouw verantwoording.

Steenbok

Liefde: Hoewel de liefde sterk is en er vrijwel geen sprake is van onderlinge irritatie, blijft goed communiceren zeer belangrijk. Vooral deze week dienen zich een paar momenten aan waarbij wederzijds begrip essentieel is.

Financiën: Leg niet direct al je kaarten op tafel. Voor sommige mensen ben jij (of is je product) interessanter als er nog iets te raden of te ontdekken valt. Voor jezelf is het ook veiliger om belangrijke details nog even achterwege te laten. Mysterie is the key!

Werk: Laat je niet meeslepen in een conflict tussen collega’s of onenigheid tussen een collega en je werkgever. Zonde om je reputatie te grabbel te gooien voor iets waar je totaal niets mee te maken hebt. Wat wil je graag bereiken? Veel belangrijker om hier je energie in te steken.

Persoonlijk: Kost het je moeite om je grenzen aan te geven, of kost het je omgeving moeite om deze te respecteren?

Waterman

Liefde: Je geliefde heeft weinig zin om zich woorden in zijn of haar mond te laten leggen, of deze juist uit de mond te laten trekken. Laat het even rusten Waterman, veel beter voor de relatie. En de sfeer.

Financiën: Kijk uit dat je in je enthousiasme niet teveel prijs geeft over je financiele situatie. Niet dat het nu zo’n groot geheim is, maar wat heb je eraan als anderen op de hoogte zijn van je hele hebben en houden?

Werk: Dit is niet het moment om jezelf beperkingen op te leggen, Waterman. Je bent tot veel meer in staat dan je denkt en al helemaal op het gebied van werk of studie. Cold feet is wel het laatste waar je je nu aan moet toegeven.

Persoonlijk: Het feit dat jij en één van je vrienden of vriendinnen steeds dichter naar elkaar toe groeien maakt je erg blij. Het is lang geleden dat je je werkelijk op je gemak voelde bij iemand.

Vissen

Liefde: Hoe mooi je idealen ook zijn op liefdesgebied, de kans is groot dat deze niet allemaal haalbaar zijn. Geeft niets, als je de dingen een stukje vereenvoudigd zijn ze nog steeds super leuk om samen uit te voeren.

Financiën: Dit is een goed moment om een plan te maken waarmee je een passief inkomen kunt verdienen. Het hoeft niet direct een vetpot te zijn, er gewoon mee beginnen is al prima.

Werk: Als je een leidinggevende functie hebt is het belangrijk om iets meer werk weg te delegeren. Heb je dit niet, neem dan niet onnodig teveel verantwoordelijkheden op je schouders (waar je niet voor wordt betaald).

Persoonlijk: Belangrijke beslissingen nemen doe je deze week alleen en in een ontspannen setting. In bad, onder de douche, in de natuur of gewoon in je bed.