7x de leukste zomerkampen

Survivalkamp

Leer tijdens het Survivalkamp van Club Adventure de basistechnieken om te overleven in de bossen. Je leert alles over het maken van vuur, knopen leggen en klimtechnieken. Schiet met pijl en boog, en kruip door donkere gangenstelsels. Samenwerken is belangrijk om als survivaller te overleven. Last van heimwee? Slapen op het kamp is niet verplicht.

JUMP Zomerkampen

De hele dag buitenspelen in een bosrijke omgeving, vrienden voor het leven maken en unieke spellen spelen. Er wordt gegriezeld bij het kampvuur, watergevechten gehouden, en er is theater en sport. Kortom: een week vol plezier! Op dit kamp vinden ze duurzaamheid belangrijk en daarom wordt er alleen vegetarisch eten voorgeschoteld.

T&F Camps Atletiek

Voor een onvergetelijke week vol met atletiek en plezier moet je naar T&F Camps gaan. Er wordt een week lang getraind met toptrainers en topatleten. Maar dat is niet het enige: er is een heus fun-programma met spannende bosspelen, quizzen en teambuilding. In de avonden worden er speurtochten uitgezet, wordt er gefeest en bovenal plezier gemaakt. Het kamp vindt plaats in de bosrijke omgeving van Zeist, op de atletiekbaan van AV Fit.

KNVB Voetbalkamp

Beginner of gevorderd, wel of geen lid van een club, keeper of speler: het maakt niet uit. Iedereen kan in de zomervakantie naar KNVB Voetbalkampen in Zeist. Train en leef als een echte Oranje-international. Er worden trainingen gegeven door (oud-)profvoetballers, er is individuele begeleiding van gediplomeerde KNVB-trainers en er wordt dagenlang gevoetbald. Een must voor de voetballiefhebber!

Ruiterkamp

Tijdens het ruiterkamp van manege Gerner mogen kinderen helemaal zichzelf zijn. De manage heeft oog en aandacht voor alle deelnemers en dat maakt het geen doorsnee ruiterkamp. Goed kunnen paardrijden is geen vereiste, sterker nog: je kunt hier op een diervriendelijke manier nog beter leren paardrijden! Voor ieder niveau is er gepaste instructie.

KunstKamp

Van toneelspel tot zangles en van auditietraining tot acteren voor de camera. Je leert het allemaal tijdens het KunstKamp. Er komen drie bekende Nederlanders die zullen vertellen hoe hun droom werkelijk is geworden. Het ideale kamp voor iemand die zich helemaal thuisvoelt op het podium.

Surfkamp

Breng jij het liefste de zomer door op een surfplank? Kies dan voor het zomerkamp van Surfana. Hier krijg je elke dag surfles, zijn er toffe activiteiten en ontstaan er vriendschappen voor het leven. De zomerkampen worden georganiseerd in Bloemendaal, Vlieland en Zandvoort.

