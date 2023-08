Daghoroscoop 26 augustus - Schorpioen: Ontspan en maak plezier!

VANDAAG JARIG

Met Pluto, die al zo’n 20 jaar bepalend is in jouw horoscoop kunnen veranderingen tot stand komen die jij niet eerder ambieerde. Daar zal jouw gezondheid baat bij hebben, en jouw werk misschien ook. Vorig jaar stond in het teken van liefde. Ben je de ware tegenkomen, misschien uit een andere cultuur?

ZONDAG JARIG

De nadruk ligt komend jaar op erotiek en dat kan je verbazen. Ook kun je een erfenis krijgen of winst uit een bedrijf. Jouw partner kan een super jaar tegemoet te gaan in financieel opzicht. Met Jupiter op de achtergrond zal je geen windeieren leggen. Ook studenten kunnen flink geluk hebben.

STERRENBEELD RAM (21/3 - 19/4)

Regels volgen kan essentieel zijn, maar kan ook op jouw zenuwen werken en de wens overweldigend maken om aan de routine te ontsnappen. Er kunnen harde woorden vallen over een financiële kwestie met een zakelijk partner.

STERRENBEELD STIER (20/4 - 20/5)

Situaties kunnen herinneringen oproepen aan het verleden; verzet je er niet tegen. Misschien is het aardig een boekje te beginnen waarin je jouw gedachten aan vroeger noteert. Schrijf op wat je moet doen; jij kunt iets vergeten.

STERRENBEELD TWEELINGEN (21/5 - 20/6)

Je kunt je een beetje terneergeslagen voelen. Het gevoel dat je in een drukpan zit kan tot overhaast gedrag leiden of tot roekeloze besluiten. Keer terug tot jouw normale, voorzichtige en realistische zelf en voorkom problemen.

STERRENBEELD KREEFT (21/6 - 22/7)

Leg de laatste hand aan een contract of overeenkomst. Aan vertraging komt een eind en een misverstand wordt opgelost als je tijd steekt in betere communicatie. Je kunt eindelijk iemand bereiken die wekenlang onvindbaar was.

STERRENBEELD LEEUW (23/7 - 22/8)

Afwisseling is het zout in de pap en velen van jullie zullen daar een grote behoefte aan hebben. Het lijkt uitgesloten dat het een rustig weekend wordt nu de kans groot is dat familie of vrienden aanwippen voor koffie of gezellig gebabbel

STERRENBEELD MAAGD (23/8 - 22/9)

Er zou verandering moeten optreden in een paar kwesties die zich voortslepen of jou persoonlijk dwarszitten. Er kunnen creatieve oplossingen worden gevonden die een deal of contract in een stroomversnelling zullen brengen.

STERRENBEELD WEEGSCHAAL (23/9 - 22/10)

De sfeer kan wat onrustig zijn en dat kan er de oorzaak van zijn dat je gestrest bent terwijl er niets aan de hand is. Heb vertrouwen in de toekomst. Dit is een moment om je rustig te houden en te wachten tot actie nodig is.

STERRENBEELD SCHORPIOEN (23/10 - 21/11)

Ontspan en maak plezier. Groepsactiviteiten zullen je het best bevallen. Jij kunt betrokken raken bij een verhit debat over politiek of religie en, naar goed gebruik, het gesprek weten te verplaatsen naar een gezelliger onderwerp.

STERRENBEELD BOOGSCHUTTER (22/11 - 21/12)

Jouw aantrekkingskracht is groot en kan op een positieve manier jouw inspanning om meer inkomsten te genereren beïnvloeden. De kosmos zorgt voor een eind aan zakelijk oponthoud al kan er een scherp randje zitten aan een contract.

STERRENBEELD STEENBOK (22/12 - 19/1)

Contact met buitenlanders zal jouw trek in reizen doen toenemen. Er zit liefde in de atmosfeer als je betrokken bent bij een relatie of als je dit weekend een nieuweling leert kennen. De tijd is rijp voor een romance en intimiteit.

STERRENBEELD WATERMAN (20/1 - 19/2)

Terwijl jouw aantrekkingskracht toeneemt kunt je een gevoel van onzekerheid ontwikkelen al begrijpt je niet waarom. Blijf liever actief en alert dan te trachten iets te analyseren waar je geen vat op hebt. Jij kunt goed nieuws krijgen.

STERRENBEELD VISSEN (20/2 - 20/3)

Tegenstrijdige trends zorgen enerzijds voor conflicten en irritaties, anderzijds voor liefdevolle tolerantie. Laat de stemmingen van anderen van je afglijden. Muziek kan als balsem zijn voor jouw ziel tijdens moeilijke periodes.

