Zou jij iemand met geldproblemen een gratis maaltijd aanbieden?

Door de torenhoge energierekening en de prijsstijgingen van onder andere boodschappen staat het water bij steeds meer mensen aan de lippen. Volgens het Centraal Planbureau zouden tussen de 670.000 en 1,2 miljoen huishoudens door de prijsstijgingen mogelijkj financieel in de problemen zijn gekomen.

Maaltijd brengen

Er zijn al veel initiatieven om mensen die het financieel zwaar hebben te ondersteunen. In sommige plaatsen staan bijvoorbeeld deelhuisjes, een soort kastjes waar mensen boodschappen in kunnen zetten die financieel kwetsbaren kunnen meenemen. Een vrouw uit Bergen op Zoom vult zo’n kastje en vertelde eerder aan Omroep Brabant dat het aantal gebruikers ervan in de afgelopen twee maanden verviervoudigd is. Maar er zijn ook mensen die liever één op één hulp bieden, door bijvoorbeeld een gratis maaltijd aan te bieden aan mensen van wie zij weten dat ze krap bij kas zitten. Een VROUW-collega bood bijvoorbeeld wekelijks de voetbalteamgenootjes van haar zoon een ontbijtje en wat lekkers aan toen ze ontdekte dat ze dat nooit bij zich hadden. Volgens haar een kleine moeite, en het gaf haar een goed gevoel mensen te kunnen helpen.

Reacties

Bo biedt mensen die het financieel zwaar hebben graag een gratis maaltijd aan.

Ongeacht of ze de mensen wel of niet kent, Shivani zou een maaltijd komen brengen.

Rianne biedt alleen een maaltijd aan als ze over heeft. Extra koken kan ze zich niet veroorloven.

Overslaan

Toch is het niet altijd makkelijk om iemand zo’n gratis maaltijd aan te bieden. Armoede gaat vaak gepaard met schaamte, waardoor de ander zich misschien beledigd voelt. Maar het kan ook leiden tot een ongemakkelijke relatie. Psycholoog Anne Abbenes zegt bijvoorbeeld tegen NU.nl dat wanneer een ander afhankelijk is van jou, je je anders gaat voelen bij diegene in de buurt. En de gever zou zich ongemakkelijk kunnen voelen als hij of zij voor zichzelf een keertje iets koopt wat niet noodzakelijk is. Misschien zie jij liever een structurele oplossing, bijvoorbeeld dat je met iemand meegaat naar de gemeente om hulp te vragen.

Praat mee

Zou jij iemand een gratis maaltijd aanbieden als je weet dat hij of zij het financieel zwaar heeft? Of zou je dit niet doen, omdat je bang bent dat iemand daar niet op zit te wachten of omdat je zelf krap bij kas zit? Praat mee op onze Facebookpagina!

Meer VROUW

Wil je niets van VROUW missen? Speciaal voor de trouwste lezeressen versturen we elke dag een mail met al onze dagelijkse hoogtepunten. Abonneer je hier.