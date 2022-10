Daghoroscoop 22 oktober - Aarzel niet iemand een gunst te vragen, Leeuw!

VANAAG JARIG

Je kunt zonder dat je daarop uit bent, verliefd worden op jouw leraar, goeroe of geloofsdienaar, en dat kan zowel in binnen- als buitenland gebeuren. Maar ook naasten of medestudenten kunnen voor Cupido spelen en de liefde zal naast fysiek magnetisme vooral mentale overeenkomsten kenmerken.

ZONDAG JARIG

Je kunt ontdekken dat er een sterk verband is tussen de geest en jouw fysieke welzijn. Kwalen die zich in jouw lichaam manifesteren vinden vaak hun oorsprong in de geest. Lees erover en je wordt zelf jouw beste dokter. Rust regelmatig uit als ke hard werkt. Je bent vatbaar voor infecties als je moe bent.

RAM

Ruzie met vrienden wordt bijgelegd als jij je bereid toont te willen toegeven of excuses te willen aanvaarden. Breng samen wat vrije tijd door, dan klaart de hemel snel op. Overdrijf fysieke inspanning niet, ook al ben je superfit.

STIER

Er zit romantiek in de lucht; je kunt iemand ontmoeten die je meteen heel aantrekkelijk vindt. Betracht desondanks enige terughoudendheid. Blijf op jouw hoede met geld; iemand kan proberen het je uit de zak te kloppen.

TWEELINGEN

Hopelijk heb je na een drukke week nog wat energie achter de hand maar prop het weekend niet te vol. Reserveer tijd om tot rust te komen. Tob niet over problemen die niet de jouwe zijn; misschien zijn ze al opgelost.

KREEFT

Verandering van carrièrerichting kan je bezighouden en nieuws over huizenprijzen kan je ertoe brengen je te oriënteren op die markt. Misschien moet je zondag eigen plannen laten varen en je schikken naar die van jouw partner.

LEEUW

Aarzel niet iemand een gunst te vragen; diegene kan er juist op wachten je te belonen voor iets wat je ooit bereid was te doen. Wees gastvrij als iemand onderdak zoekt voor zichzelf of voor zijn problemen.

MAAGD

Je kunt van slag raken als er met een naaste iets naars aan de hand is. Realiseer je dat je een te somber beeld kunt hebben. Voel je niet op de teentjes getrapt als jouw partner de situatie relativeert. Je hebt recht op jouw emoties.

WEEGSCHAAL

Al hetgeen je met meerdere mensen onderneemt zal succesvol verlopen. Maak geen ruzie met een vriend(in) die een beetje moeilijk doet. Houd er rekening mee dat een geliefde zich inspant om een van jouw wensen te vervullen.

SCHORPIOEN

Een prima weekend om de batterij weer op te laden. Ga naar de markt, koop verse waar en zorg thuis voor een prettige sfeer met bloemen; kijk een gezellige film. Onverwacht bezoek kan een interessant intermezzo worden.

BOOGSCHUTTER

Schijn kan bedriegen en tot teleurstelling leiden. Beloften en een charmant voorkomen zijn geen garantie voor betrouwbaarheid. Soms is een leugentje om bestwil aanvaardbaar, maar houd geen belangrijke informatie achter.

STEENBOK

Er kan een vergissing aan het licht komen in een berekening waardoor werkzaamheden die af moeten als een zwaard van Damocles boven jouw hoofd hangen. Maak je niet al te ongerust; zoek de zaak maandag rustig uit.

WATERMAN

Bij het vinden van een baan is heel belangrijk wie je kent. Schakel gerust mensen in die kunnen bemiddelen. Wees in jouw liefdesrelatie openhartiger en neem eindelijk dat besluit dat je steeds voor je uit schuift.

VISSEN

Thuis barst ruzie los als je onduidelijk bent over uw plannen. Houd er rekening mee dat je een beoordelingsfout kunt maken en je partner misschien beter op de hoogte is dan jij. Het is je eigen schuld als je op onwil botst.

