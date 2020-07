Daghoroscoop 16 juli

VANDAAG JARIG

Uw sociale leven zal u in contact brengen met veel verschillende mensen; u zult daar plezier aan beleven en er kunnen romances uit voortkomen. Maar ook een serieuze relatie behoort tot de mogelijkheden met een ouder, gesetteld iemand: een rechtspersoonlijkheid of zakelijk type.

RAM

Neem een lunchuitnodiging aan; u kunt nieuwe zakelijke contacten leggen.. Denk aan ongewone activiteiten zoals een veiling of première als u fondsen moet werven voor een charitatief doel. Wees in een relatie openhartiger.

STIER

Een vriend met goede connecties kan u op een vrijkomende baan attenderen. Een mooie kans om vooruit te komen als uw huidige werk u niet echt bevredigt. Trek aan de rem als de uitgaven van een naaste u zorgen baren.

TWEELINGEN

Het kan er op lijken dat anderen fouten hebben gemaakt. Misschien moet u overwerken om e.e.a. te corrigeren. Ga uw ergernisgrens niet te buiten en beheers u in het belang van uw eigen gezondheid. Kom vanavond tot rust.

KREEFT

Iemand kan vragen stellen waarop u het antwoord schuldig moet blijven. Til er niet te zwaar aan. Het kan nuttig zijn uw overtuigingen eens op een rij te zetten; misschien moet u ze bijvijlen. Word niet té boos als een kind u tegenspreekt.

LEEUW

Een uitnodiging brengt verplichtingen met zich mee waar u misschien geen zin in hebt, maar die wel zinvol is voor uw carrière, dus ga. Over enige tijd zult u een duidelijker overzicht hebben en de juiste conclusies kunnen trekken.

MAAGD

Uw belangstelling voor politiek, bestuur en management kan tot een baan in een van deze sectoren leiden. Uw natuurlijke talent om leiding te geven zal opvallen en anderen zullen zich achter u scharen. U krijgt geen spijt van uw openhartigheid.

WEEGSCHAAL

Mensen die de dienst uitmaken zullen onder de indruk zijn van uw inzichten. U moet aan de slag en zult bepaalde dromen nog even moeten opschorten. Uw bankrekening zal u de komende tijd tot tevredenheid stemmen.

SCHORPIOEN

Let op uw woorden; niet iedereen is meteen bereid om zand te strooien over een ondiplomatieke uitspraak of opmerking. Een bericht of geld kan op zich laten wachten, maar een juridische uitspraak zal in uw voordeel zijn.

BOOGSCHUTTER

Een gebeurtenis waar u naar uitkijkt zal voldoen aan uw verwachtingen. Voor zakenmensen een gunstig moment om alle registers open te trekken op het gebied van p.r.. Aan een gesprek kunt u een vriendschap overhouden.

STEENBOK

Optimisme zal u de energie verschaffen die nodig is om iets af te maken. Werken achter de schermen zal voldoening geven. U zult beseffen dat u uzelf te veel beperkingen hebt opgelegd. Reageer enthousiast op de plannen van uw partner.

WATERMAN

Een vriend(in) kan een nieuwe partner voor u op het oog hebben en ook al is het onwaarschijnlijk dat het uw type is, kunt u met diegene wel een leuke vriendschap opbouwen. Geld waarop u niet meer had gerekend kan toch binnenkomen.

VISSEN

Zoek de eenzaamheid als u worstelt met een persoonlijk probleem. Ook een goed gesprek achter gesloten deuren kan zinvol zijn. Blijf vandaag, ook op het werk, op de achtergrond. Geef uw creativiteit de ruimte; bezoek een workshop.