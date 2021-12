Premium Het beste van De Telegraaf

Achter het nieuws Marianne viert geen kerst meer: ’Het is te pijnlijk’

Door Sanne Houwers Kopieer naar clipboard

„Door het idee dat ik bij zoveel mensen welkom ben, voel ik me wel minder eenzaam.” Ⓒ Amaury Miller

Kerstmis is voor veel mensen de mooiste tijd van het jaar. Maar daar is niet iedereen het mee eens. Marianne (49) heeft met haar familie gebroken na jarenlang seksueel misbruikt te zijn door haar vader. „Kerst is een familiefeest, daarom vier ik het liever niet meer. Vanaf jonge leeftijd ben ik seksueel misbruikt door mijn vader. Het misbruik stopte pas toen ik tien was.”