’Een zegen dat zijn liefdesleven een mysterie is’

Op televisie komt een reportage voorbij over de presidentsverkiezing in de VS. Er is beeld van een zaal vol opgewonden Amerikanen die de man willen toejuichen die het levende bewijs is van de stelling dat democratie lang niet altijd zinnig leiderschap oplevert. En ja hoor, daar loopt ze weer: mevrouw Trump. Dit keer trippelt ze op een klein metertje achter haar echtgenoot aan.

Kattenbelletje

Onlangs liep ze naast hem op de vliegtuigtrap, maar dat werd een pr-ramp: opzichtig trok ze haar hand terug toen Donald deze wilde pakken. Melania lijkt sowieso niet het zonnetje in huis. Ze grossiert in ijzige blikken en kan haar minachting voor haar omgeving amper verbergen.

Haar echtgenoot zet een grote waffel op tegen de hele wereld, maar een kattenbelletje aan zijn vrouw is er niet bij. „Waarom blijf je niet gewoon lekker thuis als je geen zin hebt naast me te staan?” zou een meer dan logische opmerking zijn. Maar ook vandaag is het zonnestraaltje dus weer van de partij.

Opinies

Melania schijnt in het voormalig Oostblok te zijn opgegroeid en een gesjeesd studente en fotomodel te zijn. Ongetwijfeld is deze beschrijving verre van adequaat, maar ik koester nou eenmaal een vergaande desinteresse voor First Lady’s. Hillary Clinton, mevrouw Bush of de echtgenote van Obama? Hun opinies laten me volstrekt koud en dat zou evenzeer gelden voor die van de echtgenoot van een vrouwelijke president.

Levensgezellen

Niemand heeft toch op de partners gestemd? Wat een zegen om in een land te leven waarin het liefdesleven van de premier een mysterie is. Dat bespaart Nederlanders hysterische partnertoespraken voorafgaand aan de Kamerverkiezingen van volgend jaar. De levensgezellen van partijleiders in de polder blijven thuis. Dat zou Melania ook moeten doen. En dan meteen haar man gemuilkorfd naast zich op de bank houden. Daarmee zou ze zich alsnog een belangwekkende First Lady tonen.

