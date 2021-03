Joanne uit Israël: ’De rek gaat er bij ons allemaal uit’

Joanne Nihom uit Israël vertelt over de coronasituatie in het land. Ⓒ Eigen beeld

In de rubriek ’Corona in…’ bespreken we de situatie rondom corona in het buitenland, door de ogen van een VROUW-lezeres. Vandaag Joanne Nihom (63) uit Israël. Dit land staat bekend om het succesvolle vaccinatiebeleid, waardoor de samenleving nu langzaamaan weer open gaat. „Wel op voorwaarde dat je in het bezit bent van een zogenaamd groen paspoort, een vaccinatiebewijs.”