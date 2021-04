Marion vanuit India: ’Wanhopig zoeken mensen naar ziekenhuisbedden’

Marion woont in India waar de coronasituatie erg heftig is. Ⓒ Eigen beeld

In de rubriek ’Corona in…’ bespreken we de coronasituatie in het buitenland, door de ogen van een VROUW-lezeres. Vandaag Marion Heinicke-Sinha (51). Ze woont in Bangalore, India, met haar Indiase man en hun twee kinderen (13 en 15 jaar). „De ernst van de situatie hier is met geen pen te beschrijven.”