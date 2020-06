Gaan de coronaversoepelingen jou te ver?

Op 15 maart ging ons land in ’intelligente lockdown’. Scholen en kinderdagverblijven moesten dicht en ook de horeca en sportscholen sloten noodgedwongen hun deuren. De belangrijkste boodschap was: ’Houd 1,5 meter afstand op plekken waar je elkaar toch kunt tegenkomen’. Toch was de regelgeving niet voldoende, want op 23 maart werden de coronamaatregelen aangescherpt: samenkomsten werden verboden en ook kappers en nagelstudio’s mochten niet langer open zijn.

Versoepelingen

De eerste versoepelingen werden op 21 april aangekondigd: kinderen mochten vanaf 29 april weer buitensporten in groepsverband; zonder de 1,5 meter-regel en op voorwaarde dat ze thuis douchen. Op 11 mei mochten basisscholen en opvanglocaties weer open.

De versoepelingen bleven komen: per 1 juni mochten we het terras weer op en heropenden musea en middelbare scholen hun deuren. Per 15 juni was in alle verpleeghuizen weer ’een vorm van bezoek’ mogelijk, mits er geen corona geconstateerd is.

En gisteren kondigde Rutte een grote versoepeling per 1 juli aan: evenementen, kermissen en buurtfeestjes mogen weer, maar de 1,5 meter-samenleving blijft. Rutte: „Om het concreet te maken. In de Kuip of Arena mogen mensen weer op 1,5 meter afstand van elkaar zitten.” Maar een ’oude’ lockdown is niet uitgesloten; zodra de coronacijfers weer oplopen, kunnen de versoepelingen weer - regionaal - worden teruggedraaid.

Praat mee

Ben jij blij met de versoepelingen? Had je nog meer vrijheid verwacht? En ben je blij dat de 1,5 meter-samenleving blijft bestaan? Of vind jij het onzin dat je afstand moet blijven houden? Had je misschien gehoopt dat we langer in lockdown zouden blijven?