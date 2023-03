’Stiekem vindt mijn man het fijner dat ik hoofdverdiener ben’

„Jaren heb ik bij de politie gewerkt. Eerst liep ik in een uniform en later werkte ik als rechercheur. Toen ik 12 jaar geleden bij een nieuw bureau ging werken, ontmoette ik Emiel. De vonk sloeg over en inmiddels zijn we al vier jaar getrouwd.

We werkten fulltime en in onregelmatige diensten. Hierdoor kwam het weleens voor dat we elkaar twee weken amper spraken. Ergens was dat ook best leuk, omdat we elkaar dan weer veel te vertellen hadden. Nu stop ik met het politiewerk en ga ik fulltime als zelfstandige trouwambtenaar aan de slag. Emiels diensten zijn inmiddels aardig regelmatig en hij hoeft bijna geen nachtdiensten meer te draaien.

Huishouden

De huishoudelijke taken proberen we evenredig te verdelen. We proberen onze verwachtingen zo goed mogelijk naar elkaar uit te spreken, hierdoor voorkomen we grote meningsverschillen. We zorgen allebei voor onze eigen taken. Emiel zet het vuilnis buiten, wast de auto en zorgt voor de tuin. Hij vindt het ook leuk om te koken, daarom probeer ik hem die taak zoveel mogelijk te laten uitvoeren.

Ik doe de was en maak de bedden op. Verder hou ik me bezig met de boodschappen en ontferm ik mij over alles wat voor de meiden geregeld moet worden. Mijn dochters uit een eerder huwelijk, Isa en Sophie, probeer ik ook taken te geven zodat ze zelfstandiger worden.

Meestal laat ik ze dan stofzuigen, koken of de vaatwasser uitruimen, maar vaak komt hier niets van terecht. Ik verwen ze te veel.

Co-ouderschap

Isa en Sophie zijn de helft van de tijd bij mij. Emiel kent de meiden al van kleins af aan, hierdoor hebben ze een sterke band met elkaar. Hij corrigeert de kinderen ook, hier moesten we allebei erg aan wennen. In de opvoeding is hij namelijk wel wat strenger dan ik.

Zelf heeft hij geen kinderen. We hebben er nog wel over nagedacht om samen voor een kindje te gaan, maar elke keer kwamen we tot de conclusie dat ons leven goed is zoals het is. Daarnaast verdienen de meiden mijn volledige aandacht. Ik wil niet dat ze onze kostbare tijd moeten delen met een broertje of zusje. Onze hond, Bob, is echt iets van ons samen.

Trouwvriendin

Na mijn negenendertigste verjaardag raakte ik een beetje met mezelf in de knoop. Ik vond het steeds lastiger om alle ballen hoog te houden, hierdoor kreeg ik bijna een burn-out. Mijn werk bij de politie werd steeds uitzichtlozer.

Ik vind het belangrijk om aan mijn meiden te laten zien dat je niet voor altijd hetzelfde hoeft te blijven doen, daarom heb ik - hoe spannend het ook is - besloten om het roer om te gooien.

Ik liep tegen een cursus trouwambtenaar aan en voelde dat mijn hart sneller ging kloppen. Ik heb 22 jaar dood en verderf gehad, dus het werd tijd voor geluk en liefde. Zo ontstond De Trouwvriendin, want wie wil er nou geen vriendin als trouwambtenaar?

Levensgenieters

Het is een nieuw avontuur, waar ik ontzettend veel zin in heb. Tegelijkertijd brengt het ook een hoop onzekerheden met zich mee. Nu ik een eigen onderneming ben gestart, moeten we financieel een hoop inleveren. We zijn echte levensgenieters, dus dat wordt wel even wennen.

Om toch nog een beetje zekerheid te houden, ga ik twee dagen in de week bij een kledingwinkel werken. Toen ik besloot om mijn baan bij de politie te stoppen, hebben Emiel en ik de financiële situatie helemaal uitgeschreven. Het afgelopen jaar was ik de hoofdverdiener, nu ik mijn baan bij de politie heb opgezegd gaat dat veranderen.

Het is wel de bedoeling dat ik weer meer ga verdienen. Stiekem vindt Emiel het ook fijner dat ik de hoofdverdiener ben. Als hij niet zo van zijn werk hield, zou hij een prima huisman kunnen zijn. Hij vindt het heerlijk om te klussen rondom het huis.

Momenteel hebben wij een eigen en een gezamenlijke rekening, maar eigenlijk gooien we het allemaal op één hoop. We verdienen genoeg om leuke dingen te doen, maar de komende tijd doen we even pas op de plaats door de onzekerheid. Geld maakt niet gelukkig, maar het maakt het leven wel een stuk makkelijker.

Tip

Iedere twee weken neemt Emiel verse bloemen voor me mee. Verder luisteren we goed naar elkaar en we proberen te investeren in spontane weekendjes weg. Het is nog even spannend, maar ik hoop dat we deze zomer genoeg geld hebben om met elkaar op vakantie te gaan.

Gelukkig weten wij ook dat het belangrijk is om van de kleine dingen te genieten. Zo vinden we het bijvoorbeeld heerlijk om samen door het bos te wandelen. Het belangrijkste is dat je tijd voor elkaar blijft maken.”

Wil jij ook vertellen wie bij jou wat doet? Laat het dan weten via m.keizer@telegraaf.nl.

Meer VROUW

Wil je niets van VROUW missen? Speciaal voor de trouwste lezeressen versturen we elke dag een mail met al onze dagelijkse hoogtepunten. Abonneer je hier.