Zou jij door blijven werken na je pensioengerechtigde leeftijd?

Deze grote groei is deels te wijten aan de vergrijzing, doordat het gehele aandeel van 65-plussers in de samenleving gegroeid is. Toch zijn er in de werkzame beroepsbevolking ook meer ouderen aan het werk. De arbeidsparticipatie van 65-plussers, dus het aandeel van 65-plussers in de werkzame beroepsbevolking, is van 1 op 10 in 2003 gestegen naar 4 op 10 in 2020.

Vaste baan

Het soort werk dat ouderen nog doen varieert. De meeste verrichten werk als zelfstandige, maar een vaste baan komt steeds vaker voor. 34 procent van de 65-plussers heeft nog een vaste baan. Ook in bepaalde beroepsgroepen zie je een groot gehalte 65-plussers. Zo is een kwart van alle beeldende kunstenaars, 15 procent van alle chauffeurs en 14 procent van meubelmakers, kleermakers en stoffeerders een 65-plusser. In deze beroepstakken werken mensen dus op relatief oude leeftijd nog veelal door.

1 op 10 van de 65-plussers met betaald werk is een 75-plusser. 2,2 procent van de 75-plussers in Nederland verrichte daarmee in 2020 betaald werk.

Pensioen

In Nederland is de huidige pensioenleeftijd 66 jaar en 4 maanden. Als je deze leeftijd hebt bereikt kun je stoppen met werken en een AOW-uitkering ontvangen. De AOW-leeftijd stijgt geleidelijk. In 2024 zal deze uitkomen op 67 jaar.

De pensioengerechtigde leeftijd is niet in elk Europees land even hoog. Opvallend is dat sommige landen onderscheid maken tussen mannen en vrouwen. Zo mogen in Oostenrijk en Italië mannen met hun 65e met pensioen, maar vrouwen al op hun 60e. In Frankrijk kun je al vanaf je 62e met pensioen. In de meeste andere Europese landen ligt de pensioengerechtigde leeftijd rond de 65 jaar.

In werkelijkheid stoppen veel mensen al eerder met werken. Zo is in Nederland de gemiddelde leeftijd waarop men stopt met werken 61,6 jaar.

