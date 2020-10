’Ik verstop kleding voor mijn man’

"Het gevoel dat ik krijg wanneer ik een winkel binnenloop en de nieuwe collectie zie, is echt fantastisch. Alle kleding schreeuwt als het ware naar mij om het te kopen. En ik laat me verleiden. Even een nieuw blousje kopen en ook maar die mooie laarsjes. Eigenlijk wil ik altijd alles hebben. En ik moet zeggen: ik koop vaak bijna de hele collectie als ik het mooi vind. Mijn man weet van mijn koopverslaving af en heeft zelfs een stappenplan voor me gemaakt waardoor ik minder koop. Voor een tijd ging dit goed, maar nu is het alweer enkele maanden een probleem.

Verstoppen

Omdat ik niet wil dat mijn man weet dat ik veel te veel kleding koop, verstop ik het voor hem. Het begon met iets kleins; ik kocht vier shirts en liet er maar twee zien. De andere vouwde ik heel klein op en legde ik tussen mijn andere kleding. Niemand die het doorhad.

Maar toen kwam de wintercollectie uit… En ik moest het gewoon hebben, allemaal. Ik wist dat ik niet met zes tassen thuis kon komen, dus besloot ik slechts één tas mee naar binnen te nemen. Toen mijn man ging sporten, sprintte ik naar de auto om de rest te halen om vervolgens een verstopplek te gaan zoeken.

De voorraadkast leek ideaal; mijn man kijkt hier bijna nooit, dus hier konden wat schoenen liggen. Netjes weggewerkt onder de voorraad kattenbrokken. Mijn nieuwe shirts en broeken vouwde ik zo op, dat het precies in een ander kledingstuk in mijn kast paste. Na een tijd zwoegen was er niks meer van te zien; alsof ik nooit nieuwe spullen had gekocht.

Schuldig

Ik probeer op te letten dat ik de nieuwe en verstopte kleding niet veel draag in zijn bijzijn. Als ik uit ga, doe ik een nieuw jurkje aan en trek ik mijn jas in de slaapkamer aan, zodat hij niet ziet dat het iets nieuws is. Als hij het wel ziet, zeg ik dat ik het geleend heb van een vriendin. Bij sommige shirts of broeken zeg ik 'dat had ik al eeuwen in mijn kast' en hij gelooft het meestal.

Hij had laatst een aantal jurkjes gevonden die ik bij de handdoeken had opgeborgen. Ik probeerde verbaasd te reageren dat ik ook niet wist waar het vandaan kwam. Dat het per ongeluk daar terecht was gekomen, maar volgens mij had hij het door. En dan heeft hij nog niet eens de geheime schoenenplek gevonden.

Opbiechten

Ik voel me wel schuldig. We hebben allebei een aparte bankrekening en mijn saldo gaat erg snel naar beneden. Hij heeft er geen toegang toe en ziet dit dus niet. Daarbij maak ik altijd keurig mijn deel van de vaste lasten over. Er gaat een moment komen waarop ik het wel moet vertellen. Gewoon omdat ik teveel uitgeef aan kleding en daardoor onze leuke uitjes steeds minder goed kan betalen. En ik heb bijna geen verstopplekken meer.

Eerst moet ik bedenken wat ik met mijn overschot aan kleding ga doen. En, voor ik begin, wil ik toch nog even naar de nieuwe collectie in de winkels kijken. Gewoon, om afscheid te nemen van dit deel van mijn leven. Niet om te kopen. Echt niet…

De rubriek Opgebiecht is gebaseerd op waargebeurde verhalen.