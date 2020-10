Leen Steyaert Ⓒ Eigen beeld

Borsten moet je koesteren en niet ’alleen maar in een stukje stof stoppen’, vindt Leen Steyaert. In haar boek Over borsten leert de Vlaamse menopauzeconsulente en borstweefseltherapeute vrouwen hoe ze beter voor hun boezem kunnen zorgen.