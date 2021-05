Maxima 50 jaar: ’Ik ben met open armen in Nederland ontvangen’

De echte Máxima – die van de schaterlach, het vragen en plagen en de eigenzinnige looks – schemerde pas door na de geboorte van prinses Amalia. Ⓒ RVD

Al ruim twee decennia is Máxima in ons leven. Maar wat is er in die tijd allemaal gebeurd en hoe heeft zij zich ontwikkeld als onze koningin? Alle ups en downs van Hare Majesteit!