‘Hoe vertel ik mijn dochter dat ik een nieuwe partner heb?’

DE VRAAG

Ik val maar meteen met de deur in huis. Ik ben verliefd. Hoe vertel ik dat mijn dochter? In 2017 zijn mijn ex en ik in goed overleg van elkaar gescheiden. Hij en ik kozen voor co-ouderschap voor onze toen tienjarige dochter en dat pakte tot op de dag van vandaag heel goed uit. Mijn ex en ik kunnen gelukkig uitstekend door één deur. We vieren haar verjaardag samen en overleggen alle belangrijke zaken in haar leven. Alleen...

Vorig jaar kreeg mijn ex een nieuwe vriendin en is vrij snel met haar en haar zoon gaan samenwonen. Ik had daar totaal geen moeite mee maar onze dochter wel. Ergens had zij de ijdele hoop dat haar vader en ik waarschijnlijk wel weer bij elkaar zouden komen en die hoop vervloog op het moment dat haar papa verliefd werd op die ander. Inmiddels heeft ze zich erbij neergelegd en komt ze graag bij haar vader en diens nieuwe vriendin maar wel pas nadat ik haar had bezworen dat haar mama nooit verliefd zou worden op een ander. Dat is mislukt.

Sinds een half jaar heb ik een relatie met een hele leuke man. Mijn ex weet dat en is blij voor mij. Tot nu toe konden mijn nieuwe vriend en ik onze relatie een beetje onder de radar houden maar inmiddels ben ik het beu dat ik deze man voor onze dochter verborgen moet houden. Zij en ik hebben een hele goede band en overleggen alles met elkaar. Er is alleen één ding.

Miriam, had ik ook met haar moeten overleggen dat ik iemand had ontmoet en met hem wilde afspreken? Hoe leg ik onze inmiddels vijftien jaar oude dochter uit dat mama de belofte om nooit verliefd te worden heeft verbroken?

HET ANTWOORD

Miriam: Nou gewoon niet. Wat wil je dan doen? Haar vertellen dat je iets vreselijks hebt gedaan? Dat je je belofte aan haar hebt verbroken? Dan maak je het veel groter dan het is. Weet je wat? We leren allemaal onze kinderen dat je niet mag liegen en dat je je aan je beloftes moet houden. We proberen allemaal het goede voorbeeld te geven.

Jij en je ex geven het goede voorbeeld aan jullie dochter door normaal met elkaar om te gaan en er als beide ouders altijd voor haar te zijn. Nodig jouw nieuwe vriend eens uit. Doet jouw dochter dan moeilijk, dat kun je er beter niet te veel aandacht aan geven. Vertel regelmatig tegen haar dat je hem weer hebt gezien en dat het gezellig was. Maar lieg niet als ze aan je vraagt of je hem nog hebt gezien. Wees eerlijk. Jij hebt naast het leven met haar ook jouw leven. Zij heeft naast het leven met jou ook het hare.

Zeg iets als: ‘Mama heeft iemand ontmoet en die komt vanavond/ morgenavond/volgende week gezellig bij ons eten’. Vraag dan niet of zij dat ook ‘gezellig’ vindt en vraag ook niet aan haar wanneer het haar uitkomt. Nee. Het is een fait accompli. Op die en die avond komt die persoon eten. Jij bent de ouder. Gedraag je ook zo.

Fijn dat je zo’n goede band met jouw dochter hebt, maar je hoeft haar niet alles te vertellen of uit te leggen. Wat is dat toch tegenwoordig dat ouders hun kinderen als hun gelijken zien en over werkelijk alles overleg plegen of gaan lopen soebatten? Stel nou dat ze die belofte nu toch je voor de voeten gooit - ik snap dat dat jouw angst is - dan hoef je niet meteen te zeggen dat je stapeldol bent op die man hè? Mocht ze toch blijven hameren op het feit dat jij haar ooit hebt beloofd dat jij nooit verliefd zou gaan worden? Leg rustig en beheerst uit dat jij die belofte maakte aan haar omdat ze op dat moment overstuur was en jij haar, maar ook jezelf, wilde kalmeren. Vertel haar dat je natuurlijk rekening houdt met haar gevoelens, maar dat je van haar ook kan en mag verwachten dat ze dat ook doet met de jouwe. En dat je hem bijzonder genoeg vindt om aan haar voor te stellen, omdat zij het allerbelangrijkste is in je leven.

Je leert nou eenmaal gedurende je leven nieuwe mensen kennen. En ja. Deze man ken je inmiddels een half jaar en je vindt hem leuk genoeg om bij jullie thuis te komen eten. De kans bestaat dat ze haar kont tegen de krib gooit. Dat ze die bewuste avond niet aan tafel verschijnt of gewoon wegblijft. Laat gaan. De kans lijkt mij groter dat ze stiekem toch best wel nieuwsgierig is naar die persoon die haar moeder heeft leren kennen en binnenkort aan tafel aanschuift.

En of iemand de ware blijkt te zijn? Dat weet je nooit. Daar moet je eerst wat hobbels voor nemen. Dit is zo’n hobbel(tje) Ik wens je heel veel geluk in de liefde!

Liefs, Mariam

