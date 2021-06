Moet de leeftijdsgrens voor botox verhoogd worden naar 21 jaar?

Het CDA-lid nam het initiatief en pleitte voor een leeftijdsverhoging onder andere omdat jongeren volgens hem de blijvende gevolgen van cosmetische ingrepen niet kunnen overzien. Het aantal ingrepen onder jongeren neemt toe, net als de keren dat het fout gaat, valt te lezen in De Telegraaf.

Daarnaast pleitte Van den Berg ook voor een meldplicht van hersteloperaties, waarbij patiënten zich opnieuw moeten laten behandelen na complicaties.

Zelfbeschikkingsrecht

Minister van Ark is het hier niet mee eens. Volgens haar zou de verhoging van de leeftijdsgrens ervoor kunnen zorgen dat jongeren uitwijken naar het buitenland voor een cosmetische ingreep. Daarnaast legt ze uit dat men vanaf 18 jaar het recht heeft om zelf te beschikken over het lichaam.

Ook ziet zij een meldplicht van hersteloperaties niet als noodzakelijk. Er zouden volgens haar geen structurele misstanden zijn in de cosmetische sector. Mocht dit wel zo zijn, dan is de handhaving van de Inspectie Gezondheidszorg en Jeugd ‘voldoende concreet’ om een onderzoek in te stellen. Echter is dit niet altijd het geval, aldus de voorzitter van de Nederlandse Vereniging voor Cosmetische Geneeskunde.

Onrealistisch schoonheidsideaal

CDA-kamerlid Van den Berg baalt van de beslissing van de minister van medische zorg. Volgens hem wordt jongeren een ‘onwerkelijk schoonheidsideaal opgedrongen’ waardoor de verleiding om risicovolle operaties te ondergaan groot is. Van den Berg wil het hier dan ook niet bij laten: ‘Hier is het laatste woord nog niet over gezegd.’

