Anita kan geen kinderen krijgen: ’Mijn baarmoeder moest worden verwijderd’

Mjn ouders waren blij…

„Dat ik op mijn zestiende een bevalling op televisie zag, want anders had ik weleens heel vroeg moeder kunnen worden. Het kon wat mij betreft niet snel genoeg gaan. Ik was 21 toen mijn man en ik een relatie kregen. Hij wilde ook kinderen, maar nog niet meteen. Rond mijn dertigste besloten we met de pil te stoppen en werd ik ook twee keer zwanger, maar beide keren ging het mis. Net toen we er allebei weer klaar voor waren, ik was 33, kreeg ik last van bloedingen. Na flink wat onderzoeken bleek wat de oorzaak was: baarmoederhalskanker. Mijn baarmoeder moest worden verwijderd.”

Tot aan het moment…

„Van de operatie, had ik nog het idee dat de doktoren zouden zeggen: ’Sorry mevrouw Notenboom, we hebben ons vergist.’ Ik had echt niet verwacht dat het zo ernstig zou zijn. Wat het weghalen van mijn baarmoeder betekende voor mijn kinderwens, daar was ik toen nog niet mee bezig. Mijn prioriteit lag bij overleven.”

De periode na de operatie…

„Was zo verwarrend. Ik had het overleefd en zou blij moeten zijn, maar ik kon alleen maar huilen. Daarnaast speelde de ’wat als-vraag’ in mijn hoofd. Ik nam het mijn man niet kwalijk, maar wat als we niet hadden gewacht met kinderen… was het dan wel gelukt? Een psycholoog liet mij inzien dat dit erbij hoorde, dat ik door een rouwproces ging. Ik nam alleen geen afscheid van een persoon, maar van een toekomstbeeld.”

We hebben andere opties overwogen…

„Maar dat bleek lastig. Zo geldt voor adoptie dat als je kanker hebt gehad, je een aantal jaar ’schoon’ moet zijn voor je de procedure mag starten. Dan zouden we nog heel lang moeten wachten. Uiteindelijk hebben we ons erbij neergelegd dat we geen ouders zouden worden. Dat was heel moeilijk. Ook om erover te praten. Als iemand er bijvoorbeeld naar vroeg, werd ik emotioneel. Om dat te vermijden, ging ik kinderverjaardagen dan maar uit de weg.”

Ik had nooit verwacht…

„Dat ik dit zou zeggen, maar ik zie nu ook de voordelen. Als ik alle tijd die ik nu in mijn meubelzaak steek aan kinderen had moeten besteden, was die niet zo succesvol geweest. Mijn man en ik kunnen bovendien gaan en staan waar we willen, we hebben het echt heel fijn met z’n tweetjes. En gelukkig heb ik een hoop leuke, lieve kinderen om me heen van wie ik suikertante mag zijn.”

Kinderloos

• Volgens het CBS is 1 op de 5 vrouwen kinderloos. Van hen is veertig procent ongewenst kinderloos.

• Dat kan komen door een lichamelijke oorzaak, maar ook door het niet kunnen vinden van een partner of vanwege het uitstellen van een zwangerschap, bijvoorbeeld vanwege het werk. Vaak wacht men dan te lang. Van de hoogopgeleide vrouwen in ons land wordt bijvoorbeeld een kwart nooit moeder.

• Leeftijd heeft een grote invloed. Vrouwen zijn het meest vruchtbaar tussen de leeftijd van 20 en 30 jaar. Nadien neemt de vruchtbaarheid stelselmatig af terwijl tegelijk het aantal miskramen toeneemt. Op 38-jarige leeftijd bedraagt de kans op een spontane zwangerschap per cyclus nog ongeveer 10%.

