Roelie (53): ’Ik ben blij dat ik nog leef, ik heb een engel op mijn schouder'

Voel jij je zo jong/oud als dat je bent?

„Nee, gek genoeg voel ik me jonger. Ondanks mijn gezondheid. Ik heb in mijn leven drie herseninfarcten en longembolieën in beide longen gehad. Ik heb echt een engeltje op mijn schouder en ben heel blij dat ik nog leef. Door het niet-aangeboren hersenletsel door de herseninfarcten ben ik chronisch vermoeid. Na de behandeling voor de longembolieën moest ik wekenlang revalideren.

Ik had vlak daarvoor al last van mijn heup en bleek een slijmbeursontsteking te hebben. Deze ontsteking is chronisch geworden, waardoor ik nu altijd pijn heb. Ik leef op medicijnen en pijnstillers, zonder kan ik niks. Soms zeg ik wel eens voor de grap: ik lijk wel een oud wijf. Toch voel ik mij jonger dan ik ben. Dat komt denk ik doordat ik met veel jonge mensen omga. Die heb ik ook veel om me heen gehad toen ik nog in het ziekenhuis werkte als schoonmaakster.”

Heb je een beautygeheim?

„Ik krijg vaak te horen dat mijn gezicht straalt. Mijn gezicht maak ik alleen schoon met water. Daarbij drink ik ook heel veel water. Ik gebruik wel dagelijks een gekleurde dagcrème, mascara, oogpotlood en lippenstift. Daarnaast leef ik gezond. Ik ben meer dan ooit met gezond eten en bewegen bezig. Ik eet volgens de Schijf van Vijf en wandel veel. Als je ziek bent geweest, wil je veel beter voor jezelf gaan zorgen.”

Schatten mensen jou op de juiste leeftijd?

„Nee, vaak ook jonger. Dat komt denk ik doordat ik heel erg van het leven geniet en ik dat ook uitstraal. Sinds ik ziek ben geweest moet ik veel rusten en kan ik dagelijks lang niet meer zoveel als eerst. Iedere ochtend ga ik nog wel naar mijn paard. Daar kan ik jammer genoeg niet meer op rijden, doordat mijn balans en reactievermogen niet goed meer zijn. Nu verzorg ik mijn paard en wandel ik met hem.

Verder doe ik op een dag huishoudelijke taken als boodschappen en koken. Ik vind het belangrijk om leuke dingen te blijven doen met mijn kinderen, vriendinnen en mijn vriend. Bijvoorbeeld samen koken, een bootje varen of samen erop uit gaan. Dit kost me veel energie, maar ik krijg er ook weer energie van. Wanneer ik alleen ben, vind ik het heerlijk om te lezen of te breien. Ik geniet van alles wat ik doe.”

Wat vind je het mooiste aan jezelf?

„Mijn uitstraling. Ik ben altijd vrolijk, positief en toon interesse in iedereen. Vriendinnen zeggen ook dat ze meteen blij worden wanneer ze me zien. Als ik het naar mijn zin heb, straal ik dat ook uit. Mijn ogen glinsteren dan.”

Waarmee ben je minder blij?

„Mijn buik. Ik heb twee keizersnedes gehad en noem mijn buik daarom ook altijd een babybuik. Ik ben best stevig en wil ook een aantal kilo’s afvallen.”

Ben je waar je had willen zijn?

„Ik ben nog steeds zoekende naar wat ik wel en niet kan door mijn pijn en vermoeidheid. Mijn leven is goed zoals het nu is, maar ik zou nog wel wat voor anderen willen betekenen. Ik vind het mooi om anderen te helpen die er doorheen zitten. Dat zit echt in mij, anderen helpen en blij maken. Ik draag graag mijn positiviteit over op anderen.”

Heb je een levensles?

„Wees dankbaar voor het leven. Ik heb veel meegemaakt en besef goed dat het zo voorbij kan zijn. Ik ben heel blij dat ik er nog ben. Door mijn chronische vermoeidheid kan ik niet op drukke plekken komen. Ik ben snel moe, reageer langzamer en ben snel overprikkeld.

Daardoor moet ik ook goed mijn grenzen aangeven en daar niet overheen gaan. Dat is mijn eigen grootste levensles geweest. Wil ik een gezond en goed leven blijven houden, dan moet ik lief voor mezelf zijn.”

