10 tips voor een gezonde(re) darmflora

1. Kauwen

Hoe beter je kauwt, hoe makkelijker je lichaam de voeding kan verteren. Zodra je begint met kauwen weet je spijsvertering dat het tijd is om aan de slag te gaan. Nienke: „Ook wordt het eten meer vermengd met speeksel, waar weer enzymen te vinden zijn. Hoe meer enzymen, hoe makkelijker je lichaam voeding verteert.”

2. Gefermenteerde voeding

Een lastige naam, maar eigenlijk eten wij dit al best vaak. Nienke: „Een paar voorbeelden zijn yoghurt, zuurkool, kimchi (een traditioneel gerecht uit de Koreaanse keuken, red.) en kefir (een dik vloeibare, koolzuurhoudende en licht alcoholische melkdrank, die oorspronkelijk vermoedelijk afkomstig is uit de Kaukasus, red.).

Deze producten zijn rijk aan lactobacillen, die weer gezond zijn voor de darmen. Voor de koelkast werd uitgevonden, fermenteerden we onze voeding. We aten dus ook meer lactobacillen. Gelukkig zijn deze producten, en bijvoorbeeld ook het drankje komboecha, steeds makkelijker verkrijgbaar.”

3. Water

Voldoende water drinken - 1.5 tot 2 liter per dag - helpt om bacteriën en onbruikbare voeding door je spijsvertering te laten bewegen. „Darmen nemen voedingsstoffen op via de darmvlokken. Die werken het beste als ze goed gehydrateerd zijn, anders blijven ze slap tegen je darmwand aan hangen en nemen ze de voedingsstoffen niet goed op. Begin daarom elke dag met een glas water.”

4. Vermijd stress

Als je aan het stressen bent, maakt je lichaam het stresshormoon cortisol aan. Dat kan zorgen voor diarree, darmkrampen en maagpijn. „Mensen die veel stress ervaren hebben een slechtere darmflora, maar andersom ook: als je darmflora niet gezond is, ben je ook meer stressgevoelig. Het beste wat je kan doen is ontspanningsoefeningen: maak je hoofd leeg en verminder zodoende de hoeveelheid cortisol en adrenaline.”

5. Stop met roken

„Roken levert stress op en dus ook weer adrenaline. Roken zorgt voor een slechtere mondflora en die is weer een belangrijke basis voor je darmflora.” Het is ook een risicofactor voor inflammatoire darmaandoeningen die worden gekenmerkt door een aanhoudende ontsteking van het spijsverteringskanaal.

6. Vermijd geraffineerde suiker

„Deze suiker (denk aan kristalsuiker, basterdsuiker, geleisuiker en poedersuiker, red.) creëert een milieu in je darmen waar jouw darmflora zich niet prettig bij voelt. Schimmels zoals candida vinden dit juist wel fijn en dat kan zorgen voor een opgeblazen gevoel en winderigheid, maar ook een grotere gevoeligheid voor vaginale schimmels.”

7. Eet de juiste voedingsmiddelen

„Vezels zijn heel erg belangrijk. Mensen denken al snel aan volkorenbrood, maar dat is juist niet zo interessant voor je darmen. De beste vezels vind je in groenten en fruit. Je hebt twee groepen: de eerste groep zijn de onoplosbare vezels en die kun je vinden in wortels, broccoli, noten en granen. Deze zorgen voor een goede peristaltiek. En dan heb je nog de oplosbare groep en die vezels zijn te vinden in pompoen, pastinaak en zoete aardappel. Dat is het beste voedsel voor je darmbacteriën.”

8. Probiotica en medicijnen

„Probiotica zorgen ervoor dat het milieu in je darmen wordt verbeterd. De meesten hebben geen probiotica supplementen nodig, maar als je medicijnen slikt die het darmsysteem ondermijnen (denk bijvoorbeeld aan antibiotica, antidepressiva en/of astmapuffers), is het het overwegen waard.”

9. Omega 3

„Dit is een vetzuur dat we voor heel veel processen in het lichaam nodig hebben. Maar in de darmen is het een antioxidant, die er voor zorgt dat er minder ontstekingen komen. Blijf dus vooral deze vetzuur eten (denk aan vette vis, noten, sommige plantaardige olie en groenten en fruit, bv papaja, red.).”

10. Beweging

„Door een betere bloeddoorstroming werkt de dikke darm efficiënter. Je darmen hebben een bepaalde hoeveelheid ruimte nodig om hun bewegingen goed te kunnen maken. Als je te veel spanning hebt, hebben ze te weinig ruimte. Aan de andere kant, als je ze nooit gebruikt en alleen maar laat hangen, hebben ze weer tevéél ruimte. Het is dus belangrijk dat je je buikspieren op orde houdt.”

