De Stiefmoeder: ‘Na uren te hebben liggen woelen, val ik in een onrustige slaap’

Donderdag

Het zweet breekt me uit. De stilte die Leroy laat vallen maakt het er niet beter op. Na wat voelt als minuten ben ik het wachten zat. ‘Jij wil zeker nog kinderen, hé?’, probeer ik voorzichtig. Als ik mijn schouders ophaal en hem vragend aankijk, haalt hij een hand door zijn haar. ‘Nou, dat niet per se. Maar… ik heb er al twee.’ Mijn ademhaling schiet omhoog en mijn hart klopt in mijn keel. ‘Sorry, wat?’ Ik sta niet vaak met m’n mond vol tanden, maar nu weet ik écht even niet hoe ik moet reageren. Hoe graag ik ook zou zeggen dat ik dit super leuk vind en geïnteresseerd zou willen vragen hoe oud ze zijn en hoe ze heten: ik krijg het niet voor elkaar. Twéé kinderen?!

‘Ligt het aan mij, of is het hier binnen bloedheet?’ Ik trek mijn vestje uit en sta op om op de thermostaat te kijken. Negentien graden. Ongemakkelijk ga ik weer naast Leroy zitten. Ik zie dat hij verwachtingsvol naar me kijkt, maar nu is het mijn beurt om een stilte te laten vallen. Uiteindelijk weet ik mezelf te herpakken en vraag ik hem over ze te vertellen. Twee kinderen dus. Mila van zes en Jax van acht. Ze wonen bij hun moeder en de afspraak is dat ze om het weekend bij Leroy zijn. Op de vraag of hij toch wel echt uit elkaar is met de moeder, antwoordt Leroy bevestigend. ‘Al twee jaar. Het contact loopt soms wat stroef, maar omdat we allebei het beste willen voor de kinderen, komen we er altijd uit.’ Gelukkig maar. Van vriendinnen die een vriend met kinderen hebben, hoor ik soms de vreselijkste verhalen. Mijn gedachten dwalen af naar mijn toekomstplannen. Reizen, misschien nog eens in het buitenland wonen… vooral gaan en staan waar ik wil.

Leroy onderbreekt mijn gedachten. ‘Dus, wat vind je ervan?’ Ik haal diep adem en lach nerveus ’Heel eerlijk? Best heftig.’ Maar omdat ik hem écht leuk vind en niet meteen de deur dicht wil slaan, beloof ik hem er goed over na te denken. Weer eindigen we de avond in de hal. Zijn kus, de hand in mijn nek en de heerlijk stevige knuffel die volgen, hebben iets geruststellends. Als ik de deur achter hem dicht duw, hang ik er even verliefd tegenaan als de keer ervoor. Zal je net zien. Loop ik de - mogelijke - liefde van mijn leven tegen het lijf, heeft hij kinderen.

‘s Nachts kan ik de slaap niet vatten. Ik blijf maar malen. Eventuele stiefkinderen zijn dan wel niet mijn kinderen; als ik een relatie heb met hun vader, moet ik wel rekening met ze houden. En wat vind ik er eigenlijk van dat er áltijd iemand - of zelfs twee iemanden - boven mij zullen staan? En dat de moeder van zijn kinderen altijd een rol zal spelen in ons leven? Aan de andere kant: misschien denk ik veel te ver vooruit. Daten is nog geen trouwen. Misschien moet ik het maar gewoon een kans geven. Na uren te hebben liggen woelen, val ik in een onrustige slaap.

Vrijdag

Compleet afgepeigerd stap ik vlak voor zessen mijn huis binnen. Schooluitjes zijn hartstikke gezellig - voor de kinderen. Voor de juf is het doodvermoeiend om alles in de gaten te houden. Waar de kinderen aan het begin van de dag al druk waren, waren ze aan het einde van de dag - moe en onder invloed van veel te veel snoep en zoete drankjes - niet meer te houden. Gelukkig staat het weekend voor de deur.

Als ik me met een glas wijn en een pizza voor de televisie heb geïnstalleerd, pak ik mijn telefoon erbij. Hij is nauwelijks overgegaan als er wordt opgenomen. ‘He mooierd…’ Ik smelt bij het horen van Leroys stem en zou niets liever willen dan nu naar hem toe rijden om die heerlijke lippen te proeven, maar weet mezelf te herpakken. ‘Hi! Ik heb erover nagedacht. Heb je tijd om even te praten?’

