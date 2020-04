Willemijn: Ik voel mij ergens ook ’verplicht’ om dit te doen

„Ik kwam vorig jaar voor het eerst in aanraking met de Voedselbank. Ik deed een minor in religie, spiritualiteit en filosofie en we moesten ervaring opdoen bij een goed doel. Hoewel het semi-verplicht was, had ik de smaak meteen te pakken. Het was eigenlijk de bedoeling dat we maar een paar middagen gingen helpen, maar ik koos ervoor om het elke donderdag een hele dag lang te doen.”

Sociale verplichting

„Ik ben een tijdje gestopt met het vrijwilligerswerk omwille van school. Maar nu de coronacrisis er is, en ik toch even geen school of bijbaan heb, wilde ik me graag weer nuttig maken. Ik ben jong en heb momenteel alle tijd van de wereld waardoor ik mij ergens ook ’verplicht’ voel om iets te ondernemen. Eerst wilde ik een handje helpen in mijn eigen wijk, maar aangezien dit een studentenwijk is, viel er niet echt veel te doen. Toen herinnerde ik me de Voedselbank en belde ik hen op.”

Maatregelen

„Ik weet dat ik op deze manier nog altijd een risico neem, omdat ik nog steeds in aanraking kom met mensen, maar dat is voor mij geen reden om niets te doen. We hebben ook wat maatregelen ingevoerd; de pakketten worden rondgebracht in busjes - in plaats van dat mensen ze komen ophalen - we moeten verplicht handschoenen dragen en vrijwilligers die tot een risicogroep behoren, moeten mondkapjes dragen. Zelfs tijdens de lunch zitten we 1,5 meter uit elkaar.”

Solidair hamsteren

„Mijn taak bestaat voornamelijk uit het inpakken van pakketten en die dan vervolgens verdelen onder de mensen. Het eten voor in de pakketten wordt de hele dag door geleverd, dus ik ben er wel een tijdje zoet mee. We krijgen het van supermarkten die eten over hebben. Gelukkig hebben we nu nog geen tekorten zoals de Voedselbank in Amsterdam. Ook zijn er altijd mensen of clubs die extra eten aan ons doneren, een soort solidaire vorm van hamsteren. Ik hoop gewoon dat de Voedselbank openblijft en ik dit vrijwilligerswerk kan blijven doen.”